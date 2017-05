Regis-Breitingen. Schönheit kommt nicht nur von innen. Bei Menschen in Regis-Breitingen und Umgebung trägt manchmal auch Sabine Opitz dazu bei. Seit zehn Jahren führt sie das Kosmetikstudio „Bee Beautiful“. Zum Jubiläum feierte „Biene“ (englisch: bee) mit Kunden, Partnern und Freunden sowie Mädchen und Jungen von der Kindertagesstätte „Regenbogenland“, die ihr ein Ständchen brachten.

„Derzeit gibt es einen Boom für Wimpern-Extensions“, sagt Opitz. Kosmetik, Hand- und Fußpflege, Nageldesign und Zahnbleaching (Aufhellung) sind Hauptarbeitsgebiete. Aktuell absolviert die 30-jährige Mutter von zwei Kindern eine Weiterbildung für Microblading, ein Permanent-Make-up für die Augenbrauen. Unterstützung hat sie von zwei Mitarbeiterinnen (eine momentan in Elternzeit), die seit gut acht Jahren dabei sind: Tina Kuhne und Sylvana Thiele. Und von Gatte Benjamin, der ihr den Rücken freihält.

Gelernt hatte Opitz zunächst Fliesenlegerin. Doch schon während dieser Lehre experimentierte sie mit Mary-Kay-Cosmetics. „Das hat mir Spaß gemacht.“ Sie schulte um mit Lehrgängen am Borsdorfer Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Leipzig und eröffnete im Mai 2007 ihr eigenes Geschäft, noch unter dem Namen Müller. Und es läuft. Ihr Motto ist „Man lebt nur einmal“, so will sie gleich etwas zurückgeben: Sie unterstützt die Kitas Thräna und Regis-Breitingen, den Faschingsclub Treben und die Feuerwehr Thräna.

Von Olaf Krenz