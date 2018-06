Kitzscher

Das Park- und Teichfest in Kitzscher zieht alljährlich Hunderte an. Auch in diesem Jahr wartete wieder ein breites Programm- und Unterhaltungsangebot auf die Besucher, die auch aus den umliegenden Gemeinden kamen. Der Sonnabendvormittag stand dabei traditionell ganz im Zeichen des Seifenkistenrennens, zu dem seit einigen Jahren auch das sogenannte Bobbycarrennen gehört.

Die Lärchenstraße ist ein nahezu idealer Veranstaltungsort, der einerseits entlang der Bergstrecke Platz für Zuschauer bietet, andererseits den Rennfahrern eine geradeverlaufende, abschüssige Strecke bietet. Auch die Jüngsten sind mit ihrem Bobbycar in das Renngeschehen integriert und versuchen, dem Wind durch schnittige Körperhaltung zu trotzen. Doch nicht nur die Kinder nutzen die Fahrzeuge für ihre rasante Abfahrt, auch Erwachsene haben das Kinderauto für sich entdeckt und versuchen, das Ziel unterhalb der Lärchenstraße in Bestzeit zu erreichen. Einer von den „Rennfahrern“ ist Martin Stengel mit der Startnummer 12. „Das Fahrzeug ist im Originalzustand. Ich habe weder die Achsen geölt noch andere Verbesserungen vorgenommen“, versichert der Leipziger, für den der Spaß im Vordergrund steht.

Am Start bereitete sich Jenifer Remelius auf das Rennen vor. „Ein Arbeitskollege hat mir das Angebot für d0as Rennen unterbreitet, das ich gern angenommen habe“, erzählt sie. Auch für sie ist der Spaß an der Sache entscheidend, zumal sie noch mit einer Seifenkiste startet.

Väter in der Boxengasse

Zu den jüngeren Teilnehmern gehört Vincent Kaiser, der schon voller Spannung auf seine Abfahrt wartet. „Mein Vati hat mein Bobbycar gut auf das Rennen vorbereitet und die Achsen geschmiert“, verrät Vincent. Seine Mutter Dörte Kaiser wartet an der Strecke, um am Erfolg mit teilzunehmen. „Ich finde es klasse, dass auch die Kinder mit einbezogen werden. Ich denke, es nehmen immer mehr Leute am Park- und Teichfest teil. Auch der Elternrat vom Kindergarten ist mit einem Grill vertreten. Das Fest wird von den Vereinen mit getragen und ist gut organisiert“, stellt Dörte Kaiser fest.

Diese Woche ist es so weit. Das Park- und Teichfest steht vor der Tür. :) Gepostet von Klein Chicago • Was Kitzscher bewegt am Montag, 11. Juni 2018

Zu den Vormittagsveranstaltungen zählte ebenso ein Volleyballturnier auf dem Sportplatz, das seine Zuschauer fand. Weitere Höhepunkte bildeten am Nachmittag die Bühnenauftritte, bei denen neben dem Frauenchor auch die Kindergartenkinder ihren Auftritt hatten. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Festzelt stand für die Kinder Sport, Spiel und Spaß im Vordergrund.

Vereine ziehen beim Fest mit

Auch die Vereine bringen sich in das Geschehen mit ein. Der Frauenchor erfreute nicht nur mit dem Gesang auf der Bühne seine Besucher, sondern auch kulinarisch. „Es sind nur noch einige winzige Kuchenstücke übrig“, gesteht Hedda Grüttser. Die angebotenen Kuchen seien in kürzester Zeit in aller Munde gewesen, sagen die Chorfrauen.

Das sogenannte Entenrennen auf der Eula stellt einen weiteren Höhepunkt dar. Über 100 Besucher warteten am Abend auf deren Start an der Eula-Brücke. Doch bevor hunderte der gelben Kunststoffenten ins Wasser fielen, von denen die ersten am Ziel als Sieger hervorgingen, zählten die Besucherschar gemeinsam mit dem Bürgermeister lautstark von zehn abwärts bis null.

Von René Beuckert