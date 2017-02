Groitzsch. Bei einem Unfall mit einem Auto ist ein Rennradfahrer Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 64-Jähriger in seinem Pkw auf der Verbindungsstraße zwischen Langenhain und Oellschütz unterwegs. Am Abzweig Hohendorf sei er nach rechts abgebogen. Etwa 100 Meter später habe der Autofahrer einen Rennradfahrer überholt. Dabei sei es zur Kollision beider Fahrzeuge gekommen. Der Rennradler (41) sei dabei gestürzt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ein hinter dem Mitsubishi fahrender Zeuge (50) habe Rettungskräfte und Polizei gerufen. An Rad und Auto sei den Angaben zufolge ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro entstanden. Der 64-Jährige hat sich, so die Polizei weiter, wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

