Pegau

Das Groitzscher Rewe-Projekt erhält auch in verkleinerter Form keine Zustimmung aus Pegau. „Ein Schritt in die richtige Richtung, aber leider nicht ausreichend“, schätzt Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) die vorgesehene Änderung des Bebauungsplans ein. Vor allem aber verwahrt er sich gegen die Äußerung seines Groitzscher Amtskollegen Maik Kunze (CDU), „dass Pegau eine Drogerie ,Rossmann‘ abgelehnt hat“.

„Faulen Kompromiss abgelehnt“

Dies entspricht nicht den Tatsachen, so Rösel. Richtig sei, dass der Investor zu einem Gespräch bei der Landesdirektion vor fast zwei Jahren vorschlug, in Pegau eine Drogerie im Rewe-Markt an der Bundesstraße 2 zu errichten. Bedingung dafür sei aber die Zustimmung der Stadt Pegau zu einem 1800 Quadratmeter großen Rewe in Groitzsch gewesen. „Diesen faulen Kompromiss hat die Stadt abgelehnt!“, erklärt Rösel.

Der Idee ist nie ein Angebot gefolgt

Zumal dieser Idee des Investors nie ein Angebot weder eines Betreibers noch vom Eigentümer des Marktes zum Bau einer Drogerie gefolgt sei. Zuletzt sei im September ein weiterer Versuch der Stadt, eine solche im Gebäude des Rewe Pegau (der demnächst schließt) schaffen zu lassen, ins Leere gelaufen. Dabei könne sich ein Interessent problemlos in der Kommune ansiedeln, sofern er „die 800 Quadratmeter Verkaufsfläche nicht überschreitet“, stellt Pegaus Bürgermeister klar.

Stadtrat soll sich mit Verkleinerung befassen

Groitzsch beschloss im Mai eine Änderung des B-Plans „Ge­werbegebiet Süd, an der B 176“ mit Supermarkt (1600 Quadratmeter Verkaufsfläche), zusätzlichem Backshop (150 Quadratmeter) und Drogerie (700 Quadratmeter). Nun soll dem Stadtrat in der nächsten Woche die Verkleinerung auf 1500 Quadratmeter mit integriertem Backshop sowie dem Drogerie-Gebäude vorliegen.

Rösel: „Großflächiger Einzelhandel nicht zulässig“

Allerdings ist in beiden Kommunen laut Landes- und Regionalplanung großflächiger Einzelhandel (Verkaufsflächen über 800 Quadratmeter) nicht zulässig, entgegnet Frank Rösel. „Sofern die gesetzliche Obergrenze, aus welchen Gründen auch immer, umgangen werden sollte, entsteht ein Wettlauf der Discounter, denn auch diese wollen ihre Fläche schon lange erheblich vergrößern.“ Das dürfte den Druck auf die Einzelhändler in den Innenstädten und die vorhandenen Märkte noch verstärken. Und dass ein moderner Rewe-Markt in dem Rahmen möglich ist, zeige das gerade eröffnete Beispiel am Felsenkeller Leipzig.

Von Olaf Krenz