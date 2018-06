Regis-Breitingen

Sie heißen Außensaiter, sind eine Deutschrockband aus Regis-Breitingen und sie haben gerade einen Lauf – einen, den die Deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Russland (noch) nicht hat. Mit zunehmender Begeisterung und wachsender Popularität röhren sie sich mit tiefer Stimme und wuchtigem Sound von Konzert zu Konzert und von Festival zu Festival.

Sie haben ein eigenes Bandhaus in einem alten Industriegebiet und ihr größter Sponsor, ein ortsansässiger Spediteur, ließ sogar einen ganzen Truck mit ihrem Schriftzug und Logo versehen. In den reichlich vier Jahren ihres Bestehens haben sie gerade die zweite CD herausgebracht, und am 1. September werden sie als Vorband von City (Am Fenster, Meister aller Klassen, Casablanca) in Markranstädt auftreten.

Zur Galerie Wir waren bei der Band Außensaiter in Regis-Breitingen und haben uns den WM-Song angehört.

Und weil es gerade so gut läuft, fühlten sich die vier Musiker Tom Simmak, Daniel Müller (beide Gesang und Gitarre), Anthony Türpe (Bass) und Thomas Karig (Schlagzeug), die immer noch als Amateure im Musikgeschäft unterwegs sind, auch reif für einen besonderen Hit: Den WM-Hit.

Kostenloser Download zur WM

„Dieses Jahr ist unsere Zeit“ heißt der. Wird wahrscheinlich nie auf einem Tonträger erscheinen, könnte aber in den nächsten Wochen in vieler Munde sein und aus etlichen Handys, Tablets und Soundbars tönen. Jedenfalls dann, wenn Jogis Elf auf das Gewinnen besinnt. „Dieses Jahr ist unsere Zeit“ ist der WM-Song von Außensaiter.

Außensaiter-Sänger Tommy in Aktion . Quelle: André Neumann

Tommy, der fast alle Songs schreibt und textet, brachte das Material irgendwann Anfang des Jahres mit zur Probe. Die anderen waren sofort einverstanden. Auch wenn sie gerade mitten in der Produktion für die neue Platte steckten. Die heißt „Wir“, ist im April erschienen, und es gibt sie in einer limitierten Auflage von 100 Stück sogar auf Vinyl. Jedenfalls noch ein paar davon. Vielleicht.

Musiker mit Fußball-Erfahrung

So musste der Song zur Mission Titelverteidigung noch ein wenig warten, erschien aber immer noch rechtzeitig gut zwei Wochen vor dem Fußballfest zum kostenlosen Download. Auf dass die Fußballnation ihn so oft es geht hören und bald auch mitsingen kann: „Dieses Jahr ist unsere Zeit, wir holen die Meisterschaft, seid ihr bereit...“ Immerhin zwei aus der Band haben eine eigene Fußballkarriere hinter sich. Thomas, 32, hat zwanzig Jahre lang Fußball gespielt. In Regis-Breitingen und Deutzen ging es bis zur Kreisklasse, in Markkleeberg sogar mal bis zur Sachsenliga. Er war Torhüter. Heute greift er nicht mehr nach Bällen, dafür mindestens genauso sicher nach den Trommelstöcken. Drei Kreuzbandrisse im Kniegelenk hindern Thomas nicht, heftig auf Felle und Bleche zu schlagen, auf dass der Sound laut sei und die Deutschen nach vorn treibe: „Wir rocken das Feld, bis der Gegner fällt“. Na ja, ein bisschen martialisch muss es schon zugehen bei knallharten Deutschrockern.

Auch Anthony (22) kennt Fußball nicht nur vom Bildschirm. Fünf Jahre hat er gespielt, mal Sturm, mal Abwehr, mal für Regis-Breitingen, mal für Neukirchen. Jetzt bangt auch der Bassist mit der deutschen Elf: „Die Stimmung steigt, wir alle sind vereint...“

Außensaiter - Dieses Jahr ist unsere Zeit + + + WM 2018 + + + Hier ist er! Unsere WM Hymne für 2018 "Dieses Jahr ist unsere Zeit" Auch Kostenlos hörbar auf Youtube: https://youtu.be/WruHotZu9I4 Soundcloud:https://soundcloud.com/aussensaiter-1/ausensaiter-dieses-jahr-ist-unsere-zeit Kostenloser Download auf: Homepage: https://www.aussensaiter-band.de/ Soundcloud: https://soundcloud.com/aussensaiter-1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Audio-Produktion: Kenny Laakkinen (http://www.eip-studios.de/) und Tom Simmack Mix und Mastering: Kenny Laakkinen (http://www.eip-studios.de/) Bild: Ronny "Mormel" Fahrig Web: Sven Kuhlmann (https://www.sven-kuhlmann.de/) Musik: Tom Simmack Text: Tom Simmack + + + DIESES JAHR IST UNSERE ZEIT + + + Das Licht geht an, die Spannung steigt Die Mannschaft ist bereit Wir rocken das Feld, bis der Gegner fällt Die Freude zeigt, es ist wieder soweit Für uns ist wieder Fußballzeit Wir singen Hymnen, wehen Fahnen Halten fest zusammen Halten Fackeln in den Sturm und lassen sie entflammen Dieses Jahr ist unsere Zeit Wir holen die Meisterschaft, seid ihr bereit Wir kämpfen, wir siegen Mit Leidenschaft im Bein Mit dem Herz in der Hand Wird der Traum unser sein Wir kommen über Flanken Keiner der uns stoppen kann Dieses Jahr heißt es Mann gegen Mann Die Stimmung steigt Wir alle sind vereint Die Fahne weht Ole Ole Der Sturm er zieht nach vorn Die Mannschaft wieder eine Norm Wir jubeln, singen, feiern Alle sind in Form Facebook: https://www.facebook.com/bandaussensaiter/ Homepage: https://www.aussensaiter-band.de/ Instagram: https://www.instagram.com/band_aussensaiter/?hl=de Soundcloud: https://soundcloud.com/aussensaiter-1 AGF Radio Deutschrock Rock Feuer 100% DEUTSCHROCK @Szene Deutschrock Clio69 Musicworld Krawallradio Chris Moretti Saubaazi Melodic Radio D-Rockz Radio AP-Radio.de - 110% Deutschrock La Familia Hässlich Gepostet von Außensaiter am Freitag, 1. Juni 2018

Tom alias Tommy ist Texter, Komponist und singender Frontmann der Band mit Reibeisen-Röhre. Wenn er sich beim Singen ins Zeug legt, klingt das, als ob die ganze Südkurve brüllt. Fußball? Hat der 23-Jährige höchstens mit Joystick und Tasten an der Konsole gespielt. Weltmeisterschaft? Hat er 2010 zum ersten Mal geguckt, angestachelt durch seinen Bruder Denis. Damals verlor Deutschland im Halbfinale gegen Spanien und wurde später Dritter.

Acht Jahre später war Tommy richtig heiß auf die schönste Nebensache der Welt, jetzt musste es ein WM-Song sein: „Das Licht geht an, die Spannung steigt, die Mannschaft ist bereit...“

Zur WM sind alle Fußball-Fans

Bleibt Daniel, mit 41 der Älteste und musikalisch der Erfahrenste in der Band. Auf der Bühne mit Gitarre und Stimme höchst energisch, sonst eher der Ruhepol zwischen den drei Jüngeren. Dreizehn Jahre lang hat er Radball gespielt, mit Fußball nie zu tun gehabt. „Aber mal ehrlich“, sagt er, „in dieser Zeit sind wir doch alle irgendwie Fußballfans.“ Zumindest wenn die Deutschen spielen, schränkt er schmunzelnd ein. „Mit Leidenschaft im Bein, mit dem Herz in der Hand wird der Traum unser sein...“ Die Spiele wollen die vier sich auf jeden Fall gemeinsam anschauen.

Deswegen ziehen er und die anderen sich auch gern zum Spaß ihre weißen Deutschland-Fan-Trikots über, hängen schwarz-rot-goldene Bänder an die Mikrofonständer und performen das Lied mit viel Vergnügen gleich nochmal im Proberaum. Dabei tragen die meisten Deutschrocker und so auch Außensaiter normalerweise Schwarz. Weswegen „Dieses Jahr ist unsere Zeit“ natürlich auch kein Mainstream-Kuschelrock ist und für die meisten wohl auch nie wirklich ein Ohrwurm sein wird. Obwohl, wenn man den Song oft genug hört und wenn Jogis Jungs sich doch noch ordentlich ins Zeug legen – wer weiß?

Alle Teile der LVZ-Serie „WM bei uns daheim“ finden Sie in unserem Special.

Der Song Das Licht geht an, die Spannung steigt Die Mannschaft ist bereit Wir rocken das Feld, bis der Gegner fällt Die Freude zeigt, es ist wieder soweit Für uns ist wieder Fußballzeit Wir singen Hymnen, wehen Fahnen Halten fest zusammen Halten Fackeln in den Sturm und lassen sie entflammen Dieses Jahr ist unsere Zeit Wir holen die Meisterschaft, seid ihr bereit Wir kämpfen, wir siegen Mit Leidenschaft im Bein Mit dem Herz in der Hand Wird der Traum unser sein Wir kommen über Flanken Keiner der uns stoppen kann Dieses Jahr heißt es Mann gegen Mann Die Stimmung steigt Wir alle sind vereint Die Fahne weht Ole Ole Der Sturm er zieht nach vorn Die Mannschaft wieder eine Norm Wir jubeln, singen, feiern Alle sind in Form Musik und Text: Tom Simmack

Von André Neumann