Rötha

Seit drei Monaten wird der Verkehr an Röthas wichtigster Straßenkreuzung von einer Ampelanlage geregelt. Sie ist eine Begleiterscheinung des Baus der A 72 und soll eigentlich die erwarteten vermehrten Verkehrsströme regeln. Viele Röthaer nehmen sie aber eher als Verkehrshindernis wahr. Das kam neben anderen Themen am Dienstagabend auf einer Informationsveranstaltung zum Autobahnbau auf den Tisch.

Verkehrsbehörde hat Ampel vorgegeben

Die Lichtsignalanlage an der Kreuzung August-Bebel-Straße, Lessingstraße, Kreudnitzer Straße wollte das für den Autobahnbau zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) von sich aus offenbar gar nicht installieren. Beabsichtigt war nur eine Ampel an der neuen Abfahrt von der B 95 aus Richtung Leipzig nach Rötha hinein in der Lessingstraße.

Offenbar befürchtete die Straßenverkehrsbehörde wegen dieser neuen Abfahrt ein höheres Verkehrsaufkommen an der Kreuzung August-Bebel-Straße. „Diese Ampel ist uns von der Verkehrsbehörde so vorgegeben worden“, sagte Uwe Porstmann, Bauleiter für den letzten Abschnitt der A 72. Auch mit den gewählten Schaltzeiten.

Bürger bezeichnen Schaltzeiten als Farce

Die bezeichnete ein Röthaer am Dienstagabend als Farce. Tatsächlich gibt es drei getrennte Grünphasen. Im Zuge der August-Bebel-Straße geben die Ampeln den Verkehr in beide Richtungen gleichzeitig frei. Fahrzeuge aus der Kreudnitzer Straße und aus der Lessingstraße bekommen dagegen nacheinander Grün. Das führt zu ziemlich abenteuerlichen Wartezeiten. Aus der Lessingstraße kommend gibt die Ampel jeweils zwanzig Sekunden grün, danach dauert es sage und schreibe zwei Minuten und 20 Sekunden bis zur nächsten Grünphase. Und das rund um die Uhr, Tag und Nacht.

Viele Behinderungen rund um die Kreuzung

Was im Endeffekt dazu führt, dass an dieser Kreuzung vor allem gewartet wird. In Stoßzeiten mehrere Ampelphasen lang in langen Schlangen. Am frühen Morgen, mittags und nachts scheinbar völlig überflüssig, weil kaum ein Auto kommt. „Früh um fünf vier Minuten stehen, das muss nicht sein“, beschwerte sich ein Besucher der Veranstaltung. Später können Eltern ihre Kinder nicht vor der Schule absetzen, weil dort die an der Kreuzung wartenden Autos stehen, wie eine Mutter der LVZ sagte. Nachmittags schließlich wird es in der Kreudnitzer Straße eng, weil dort parkende Autos und die in der Ampelschlange stehenden von beiden Seiten die Fahrbahn einengen.

„Seien Sie froh, dass sie die Ampel haben“

Steffen Batzke vom Lasuv sagte den rund 100 Anwesenden: „Seien Sie froh, dass sie die Ampel haben, ohne sie gäbe es auch Staus.“ Dennoch hatte er Verständnis für den von mehreren Röthaern vorgetragenen Ärger und sicherte zu: „Wir werden uns Gedanken machen und nachregulieren.“ Auch über eine Nachtabschaltung könne man reden.

Bürgermeister will auf Verbesserung drängen

Röthas Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) sicherte den Zuhörern zu, er werde seinerseits Kontakt mit der Straßenverkehrsbehörde aufnehmen und auf eine Verbesserung der Schaltzeiten der Ampel drängen.

Von André Neumann