Rötha

Angesichts dieses außerplanmäßigen Konzertes kommt Röthas Kantorin Elisabeth Höpfner ins Schwärmen. Die Bach-Cantorey Leipzig und Bachs Motetten, das ist für die Kirchenmusikerin „mit das Schönste, was es an Chormusik gibt“. Zu erleben ist das Konzert mit dem Titel „Singet dem Herrn ein neues Lied“ am Freitag ab 19.30 Uhr in der Georgenkirche in Rötha.

Bach-Motetten sind rar gesät

Motetten sind zumeist mehrstimmige und mehrgliedrige Musikstücke. Sie galten als die höchste Kunst der Polyphonie und waren zumeist Auftragswerke für wichtige gesellschaftliche Anlässe. Im enormen musikalischen Nachlass von Johann Sebastian Bach sind sie allerdings rar gesät.

Weitere Motetten könnten verschollen sein

Sechs an der Zahl sind bekannt, „allesamt Edelsteine und Zeugnisse grandioser Kompositionskunst“, sagt Ron-Dirk Entleutner, der musikalische Leiter der Bach-Cantorey Leipzig. Der zugleich darüber spekuliert, „wie viele kleinere oder große verschollene Geschwister der uns bekannten Motetten es noch gibt“.

Bach-Cantorey Leipzig extra zusammengestellt

Vorerst beschäftigt sich sein Ensemble mit den sechs großen überlieferten vier- bis achtstimmigen Werken. Die Bach-Cantorey Leipzig wurde aus verschiedenen Leipziger Ensembles eigens für dieses Projekt zusammengestellt. Sie besteht aus 16 jungen Sängerinnen und Sängern und einigen unterstützenden Instrumenten.

Experiment Freitagabend in Rötha

Ron-Dirk Entleutner, der für einen lebendigen Bach steht, verspricht eine konzertierende und filigrane Interpretation. Dafür nutzt er eine Art Hybrid-Fassung, in der er modernes mit historischem Instrumentarium verknüpft und die Motetten für diese Aufführung einen halben Ton nach unten gesetzt hat. Er selbst bezeichnet dieses einmalige Projekt als ein Versuch, „konventionelle Kategorisierungen zu brechen, oder besser zu öffnen“. Ein Experiment, dem Musikliebhaber am Freitagabend in Rötha beiwohnen können.

Georgenkirche Rötha, Johann-Sebastian-Bach-Platz, 5. Oktober, 19.30 Uhr

Von André Neumann