Rötha

Den nächsten kriminellen Griff in eine Supermarkt-Kasse gab es in Rötha. Am Freitag schlug ein Unbekannter in der Edeka-Filiale in der August-Bebel-Straße zu, nachdem es bereits am Abend zuvor einen solchen räuberischen Diebstahl in Borna gegeben hatte. Dass es ein und derselbe Täter gewesen ist, konnte die Polizei nicht bestätigen. Sie sucht nun Zeugen.

Täter flüchtet mit Pfefferspray-Einsatz

In Rötha hatte der Mann auf eine günstige Gelegenheit gewartet und dann gegen 17.50 Uhr in die geöffnete Kasse gegriffen, haben die Beamten mitgeteilt. Als er flüchten wollte, versuchten Passanten, ihn daran zu hindern. Dabei verlor der Unbekannte einen Großteil seiner Beute. Er setzte schließlich Pfefferspray ein, wodurch zwei Personen leicht verletzt wurden, und entkam – mit letztlich wohl rund 60 Euro.

Polizei sucht Zeugen in Rötha

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Hilfreich könnten Hinweise von Anwohner und Passanten sein, die den Vorfall beobachteten sowie zu dieser Zeit einen flüchtenden Mann sahen. Die Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Borna, Grimmaer Straße, Telefon 03433/2440, zu wenden.

Von okz