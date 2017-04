Mit einem Tag der offenen Tür wird am 1. Mai das neue Senioren-Landhaus in der Mölbiser Hauptstraße eröffnet. Die Mölbiserin Solveig Glänzel wird mit ihrem neu gegründeten Pflegedienst das Haus betreiben, in dem 20 behindertengerechte Wohnungen zur Verfügung stehen. Das Landleben soll mit Hochbeeten im Garten sowie Tieren komplettiert werden.