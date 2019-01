Rötha

Die wirtschaftliche Situation der Stadt Rötha hat sich in den vergangenen zwei Jahren stabilisiert. Darauf machte Bürgermeister Stephan Eichhorn vor knapp 200 Gästen bei seinem dritten Neujahrsempfang aufmerksam. Verantwortlich dafür seien gestiegene Steuereinnahmen und eine finanzielle Zuweisung, „die wir dem Freistaat abgerungen haben“, stellte der Bürgermeister fest.

Damit stehe Rötha „deutlich besser da als vorher“, womit es möglich geworden sei, einiges mehr für die Stadt zu tun. Für 2018 nannte Eichhorn in dem Zusammenhang unter anderem Brandschutzverbesserungen im Volkshaus und in der Kindertagesstätte Rötha und die Schaffung von mehr Kinderbetreuungsplätzen in Espenhain, wo zugleich in der Schule für den Hort umgebaut wurde.

Investitionen an Grundschule Espenhain

Im kommenden Jahr soll an der Grundschule Espenhain weiter investiert werden. Eichhorn kündigte die Sanierung der Sporthalle an, Schallschutz für den Musikraum und „endlich“ Sonnenschutz für Klassenräume auf der Südseite.

Der Neubau einer Kindertagesstätte mit 69 Plätzen soll 2019 beginnen. Ob das auch für den geplanten Neubau der Günzelstraße gilt, sei noch offen. Hier blockieren ungeklärte Eigentumsverhältnisse an einem Grundstück noch die Planungen.

Mit Blick auf die finanzielle Situation der Stadt freute sich Eichhhorn: „Seit 2018 sind wir wieder zahlungsfähig.“ Zuvor konnte die Verwaltung die laufenden Ausgaben nur über Kassenkredite abdecken, vergleichbar dem Dispositionskredit im privaten Bereich. Die zurückerlangte Wirtschaftskraft hat auch eine Kehrseite, deutet Eichhorn an: Ab dem kommenden Jahr wird die Stadt mehr Geld in verschiedene Umlage- und Ausgleichssysteme einzahlen müssen. Stichwort: Reichensteuer.

Zuversicht und innere Kraft

Angesichts der komfortablen Situation – seit 18 Monaten ist sogar die Einwohnerzahl erstmals wieder leicht gestiegen – ahnt das Stadtoberhaupt bei manchem Mitbürger Befürchtungen, ob die Situation anhalten könne. „Mancher fragt sich“, sagte Eichhorn: „Wird es wieder schlechter?“ Solchen Ängsten gegenüber appellierte der Bürgermeister an Zuversicht und Besinnung auf innere Kraft. Er mahnte einen achtsamen Umgang der Menschen miteinander an. Man sollte, so Eichhorn, mehr darauf schauen, was gut gelaufen ist, „anstatt auf vermeintliche Ansprüche“.

Blühendes Vereinsleben

In dem Zusammenhang würdigte er „ Röthas aktives und blühendes Vereinsleben“ und dankte allen, die sich ehrenamtlich für das Wohl der Gemeinschaft einsetzen.

Stellvertretend ehrte Stephan Eichhorn fünf anwesende Persönlichkeiten. Vier weiteren, die an dem Abend nicht anwesend waren, werden die Ehrungen nachgereicht.

Für den festlichen Rahmen des Neujahrsempfangs in Rötha sorgte das Leipziger Symphonieorchester unter Leitung von Nicolas Krüger.

Von André Neumann