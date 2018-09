Rötha

Pfarrer Christoph Krebs wird die Stadt Rötha und die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde voraussichtlich noch in diesem Jahr verlassen. Nach rund 15 Jahren in Rötha hat er sich auf eine freie Pfarrstelle in Börln beworben. Der Ort liegt ein paar Kilometer östlich von Wurzen am Rande der Dahlener Heide. Die dortige Kirchgemeinde war in die Schlagzeilen gekommen, weil ein junger bekennender Homosexueller dort seine erste Pfarrstelle angetreten hatte und in der Gemeinde auf Gegenwind gestoßen war. Er verließ Börln und die Landeskirche Sachsen, danach war die Pfarrstelle seit Anfang 2016 unbesetzt.

Rückkehr in die Nähe des alten Wirkungskreises

Christoph Krebs hatte in Rötha seine dritte Pfarrstelle, nachdem er erst fünf Jahre in Brandenburg und danach acht Jahre in Wurzen war. Jetzt kehrt der 56-Jährige für seine voraussichtlich letzte Stelle als Seelsorger in die Nähe seines früheren Wirkungskreises zurück, wo die Personaldecke noch dünner sei als hier, wie er der LVZ sagte. Dass sein Weggang auch mit den strukturellen und personellen Veränderungen im Kirchspiel Leipziger Land zu tun hätte, „könne man so nicht sagen“, so Krebs auf Nachfrage der LVZ. Vielmehr würden der evangelischen Kirche auch in der Region, in die er jetzt gehe, noch ähnliche Veränderungen bevorstehen.

Während es aus Kirchkreisen im Raum Wurzen schon heißt, Christoph Krebs werde am Reformationstag in sein neues Pfarramt eingeführt, sagte der Noch-Röthaer am Freitag der LVZ, der Zeitpunkt sei noch offen.

Offen, ob Stelle neu besetzt wird

Genau so unklar ist, ob es nach seinem Weggang wieder einen neuen Pfarrer in Rötha geben wird. „Ich denke nicht, dass die Stelle wieder besetzt wird“, zweifelt Krebs. Im Kirchspiel Leipziger Neuseenland, zu dem neben der Gemeinde Rötha auch Böhlen, Mölbis, Kitzscher und Steinbach gehören, sind noch die Pfarrer Matthias Lehmann (Steinbach) und Stephan Vorwergk (Mölbis) hauptamtlich seelsorgerisch tätig.

Lehmann, der leitender Pfarrer ist, gibt zur Frage der Neubesetzung in Rötha zu Protokoll: „Das kann man überhaupt noch nicht sagen.“ Die Landeskirche stecke mitten in einer Strukturreform. Wie die Strukturen und personellen Besetzungen in der evangelischen Kirche im Landkreis Leipzig künftig aussehen, werde man frühestens in einem halben Jahr wissen.

Von André Neumann