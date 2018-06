Rötha

Drei männliche Fahrradfahrer befuhren am Donnerstagabend die Theka-Straße in Rötha in Richtung Marienstraße. Kurz nach der Zufahrt zum Rosental verlor einer der Radfahrer die Kontrolle und stürzte gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford Fiesta. Mit dem Fahrrad verursachte er an diesem Fahrzeug einen Sachschaden.

Anschließend stand der gestürzte Radfahrer wieder auf und fuhr mit den anderen beiden in Richtung Rathausstraße davon. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete diesen Sachverhalt und konnte den Beamten erste Anhaltspunkte geben.

Einer der Radfahrer hatte einen kleinen Mischlingshund dabei. Der Unfallverursacher war eine große schlanke Person mit dunkelblonden kurzen Haaren und trug ein grau-braunes T-Shirt. Die Höhe des Sachschadens am Fahrzeug ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Telefon 03433/2440 zu melden.

Von thl