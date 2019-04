Rötha

Die Stadt Rötha will in diesem und im nächsten Jahr insgesamt knapp 1,5 Millionen Euro für Instandhaltungen und Instandsetzung ausgeben. Das Maßnahmenpaket ist Bestandteil des Doppelhaushaltes, den der Stadtrat mit Mehrheit beschlossen hat. Kämmerin Heike Herzig begründete die hohen Ausgaben mit der Notwendigkeit, Instandhaltungen an kommunalen Einrichtungen nachzuholen.

Minus in der Gesamtbilanz in Rötha

Der Stadtrat sei sich in vorangegangenen Diskussionen darüber einig gewesen, dass die Stadt diesen Weg bestreiten wolle.Damit reagierte die Kämmerin zugleich auf Kritik an dem Zahlenwerk. Das ist nämlich in der Gesamtbilanz nicht ausgeglichen. Bei einem Gesamtvolumen von rund 13 Millionen Euro in diesem Jahr liegt das Defizit bei rund 1,6 Millionen Euro. 2020 würden knapp 700000 Euro fehlen.

1,5 Millionen aus Grundstücksverkäufen geplant

Ausgeglichen werden die Jahresbilanzen nur durch gesetzlich zulässige buchhalterische Verrechnungen und in diesem Jahr durch rund 79000 Euro aus der Rücklage der Stadtkasse. Hendrik Reichel (Fraktion Linke) sprach in dem Zusammenhang von Buchungstricks und kritisierte: „Wir leben hier voll über unsere Verhältnisse.“ Um den Haushaltsplan rund zu bekommen, hat die Kämmerei für beide Jahre jeweils rund 300000 Euro Erlöse aus Grundstücksverkäufen vorgesehen. Bis 2022 sollen auf diese Weise sogar rund 1,5 Millionen Euro zusammenkommen.

Gegenstimmen: Verkäufe seien kein Konzept

Hartmut Peim (Rötha-Land) wollte wissen, welche Grundstücke verkauft werden sollen. Kämmerin Herzig verwies auf die noch immer gültige Liste aus dem Haushaltsicherungskonzept, schränkte aber ein: „Die Summe ist geplant, die einzelnen Verkäufe müssen vom Stadtrat beschlossen werden.“ Tobias Thieme, ebenfalls Rötha-Land, kommentierte die mögliche Unsicherheit dieser Planung mit dem Zwischenruf, man müsse die Grundstücke aber auch los werden. Reichel warf in dem Zusammenhang ein, mit Verkäufen würden nur Haushaltslöcher gestopft, „nachhaltig ist das nicht“.

Kritik der CDU an hohen Personalkosten

Kritik gab es auch an den Personalkosten. Die liegen 2019 und 2020 jeweils bei knapp fünf Millionen Euro. „Wenn ich fast 50 Prozent für Personal ausgebe, ist das ein Problem, das ich lösen muss“, hielt Uwe Wellmann ( CDU) der Verwaltung deswegen vor. Gut sei, dass rund zehn Prozent für Investitionen ausgegeben werden. Die Kämmerin entgegnete, dass der gesetzlich vorgegebene Personalschlüssel in der Kernverwaltung jetzt noch überschritten, bis 2021 aber erfüllt werde. In den Kindereinrichtungen musste allerdings wegen steigernder Kinderzahlen mehr Personal eingestellt werden.

Auf Antrag von Uwe Wellmann ( CDU), dem alle Stadtratsmitglieder zustimmten, wurde der Haushaltsbeschluss gleich mit einem Sperrvermerk versehen. Der betrifft die Hochzeitsbrücke, die sich der Förderverein „ Rötha – Gestern. Heute. Morgen.“ für den Schlosspark wünscht. Vorgesehen sind dafür laut Haushalt 20000 Euro Fördermittel und 5000 Euro eigenes Geld. Jetzt wird der Bau so lange zurückgestellt, bis die 5000 Euro komplett aus privaten Mitteln zur Verfügung stehen.

Investition in neuen Kindergarten

Die Liste der Instandhaltungen allein für 2019 umfasst 23 Positionen. Größter Posten sind 140 000 Euro für die Sanierung der Turnhalle Espenhain. Viele der Vorhaben betreffen die Kindereinrichtungen. Bei den Investitionen steht der Neubau eines Kindergartens ganz oben auf der Liste. Dafür will die Stadt Kredite von insgesamt 1,9 Millionen Euro aufnehmen. Pascal Németh (Rötha-Land) fragte in dem Zusammenhang auch nach Geld für den Kindergarten in Oelzschau. Dafür sei noch nichts geplant, entgegnet die Kämmerin, weil es bisher keine Zahlen gebe.

Sanierung des Kindergarten in Oelzschau noch offen

Der dortige Kindergarten befindet sich im stark sanierungsbedürftigen Rittergut. Spätestens im kommenden Jahr müsse man sich laut Kämmerin damit befassen. Das heißt, die Stadt muss über eine Sanierung oder einen weiteren Neubau entscheiden. Gegebenenfalls, so die Kämmerin, müsse dann ein Nachtragshaushalt erstellt werden. Brigitte Engelmann (Rötha-Land) appellierte allerdings an Stadtrat und Verwaltung, man müsse wegen der Kita „schon in diesem Jahr in Tritt kommen“. Im Jahr 2021, sagte Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos), sei Rötha mit Fördermitteln an der Reihe.

Von André Neumann