Rötha beteiligt Bürger an Suche nach Leitbild

Rötha. Rötha sucht nach einem Leitbild, welches für die künftige Entwicklung und Ausrichtung der Stadt stehen soll. Die Attribute Wohn- und Gartenstadt werden Rötha spätestens seit der Eingemeindung von Espenhain im Sommer 2015 nicht mehr gerecht, seitdem gehören auch größere Industrie- und Gewerbestandorte sowie dörfliche Strukturen zur Kommune.

Dass ein Leitbild auch wirtschaftlich bedeutsam, ja sogar notwendig ist, bescheinigt jenes Beratungsunternehmen der Stadt, welches das Haushaltsstrukturkonzept erarbeitet hat. Im Maßnahmekatalog steht „Erstellung eines kommunalen Leitbildes“ ganz oben.

Doch wäre die Debatte darum vermutlich noch nicht angestoßen, hätte sich Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) nicht vor wenigen Monaten mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft der Stadt zu einem Gedankenaustausch getroffen. Als dort der Begriff Leitbild fiel, sollen es gerade Vertreter der Wirtschaft gewesen sein, die davon überzeugt waren, dass man ohne eine solche eigene Standortbestimmung gar nicht weiter über die Zukunft reden müsse.

Aus der Runde bildete sich eine Arbeitsgruppe, die den ersten Schritt der Bürgerbeteiligung vorbereitete. Die Röthaer wurden aufgerufen, mit Adjektiven den gegenwärtigen Zustand ihrer Stadt und des öffentlichen Lebens zu beschreiben. Die Resonanz war mit einem Dutzend Zuarbeiten zwar ziemlich gering, was auch daran gelegen haben mag, dass die Frage- und Aufgabenstellung ein wenig sperrig anmutete. Immerhin gibt es ein Gerüst zum Weiterarbeiten. Das soll weiterhin öffentlich geschehen, sagt Eichhorn, der dabei an einen Workshop voraussichtlich Anfang November denkt. In der unmittelbaren Diskussion solle es dort schon zu konkreteren Aussagen kommen, hofft das Stadtoberhaupt. Am Ende des Prozesses, der den Vorteil habe, keine Kosten für die Stadt zu verursachen, werde ein Stadtratsbeschluss stehen.

