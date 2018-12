Rötha

Die Abgeordneten des Technischen Ausschusses von Rötha sind sich einig: Eine gut zwei Meter hohe Stele in roter Farbe mit großen weißen Sparkassen-S wollen sie nicht auf dem Marktplatz haben. Um die ging es am Donnerstagabend auf einer gemeinsamen Sitzung des Technischen und des Verwaltungsausschusses.

Ablehnung in allen Fraktion

Die Sparkasse Leipzig möchte den Werbeträger mit Hinweis auf die Haltestelle des Sparkassenbusses direkt an der vorhandenen Bushaltestelle neben die städtische Informationstafel stellen. Manchen Abgeordneten kam der Bauantrag, über den befunden werden sollte, wie ein schlechter Scherz vor. Das Wort „ Mahnmal“ war als Zwischenruf zu vernehmen, bis einer die Empfindungen schließlich aussprach: „Wir haben alles in Bewegung gesetzt und protestiert, dann sind die trotzdem weggegangen und jetzt sollen wir Werbung für die Sparkasse machen“, machte Gerhard Albrecht (CDU-Fraktion) seiner Ablehnung Luft.

Unterschriftenaktion blieb erfolglos

Die Sparkasse Leipzig hatte ihre Filiale am Marktplatz in Rötha zum vergangenen Jahreswechsel geschlossen. Die Schließung wurde lange vorher angekündigt und hatte Proteste und Unterschriftensammlungen ausgelöst, die letztlich erfolglos waren. Lediglich der Selbstbedienungscontainer des Geldinstituts in Espenhain, dessen Schließung ebenfalls angekündigt worden war, blieb erhalten.

In Rötha bedient die Sparkasse ihre Kunden seitdem aus der fahrbaren Filiale heraus. Der rote Bus hält mittwochs 10 bis 10.45 Uhr und donnerstags 11.15 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz, nur ein paar Schritte von der verwaisten Filiale entfernt, die zuletzt einem Kunstprojekt als Ausstellungsraum diente.

Sparkasse will bessere Orientierung geben

Die Haltestelle möchte die Sparkasse Leipzig nun in Rötha und in anderen Orten mit roten Stelen versehen, an denen, ähnlich wie bei öffentlichen Bushaltestellen, der Fahrplan angebracht wird. „Wir haben uns gedacht: wie können wir den Haltepunkt prominenter gestalten, wie können wir Orientierung geben“, sagte Sparkassensprecher Frank Steinmeyer der LVZ.

Bauantragsverfahren führt die Kreisbehörde

Im Ausschuss war man sich über die Ablehnung der Stele, die auch beleuchtet sein soll, schnell einig. Bürgermeister Stephan Eichhorn merkte aber an: Im Bauantragsverfahren, welches beim Landratsamt geführt wird, könne Rötha nur eine Stellungnahme abgeben, die sich an baurechtlichen Vorschriften orientieren müsse. Andererseits sei sie möglicherweise nutzlos oder gar rechtswidrig. Wie also die rote Säule verhindern? „Das Grundstück gehört uns“, fiel dazu Uwe Wellmann ( CDU) ein. Die Sondernutzung könne man untersagen. „So weit“, sagte Eichhorn, „sind wir noch nicht.“ Es liege noch kein Antrag vor.

In der folgenden Abstimmung über die Stellungnahme zum Bauantrag sagten neun Ausschussmitglieder (einschließlich Bürgermeister) nein, drei Abgeordnete enthielten sich der Stimme. Sparkassensprecher Steinmeyer sagte in einer ersten Reaktion: „Wenn es so ist, haben wir die Ablehnung zu akzeptieren.“ Menschlich könne er die ablehnende Haltung sogar verstehen.

Von André Neumann