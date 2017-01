Rötha. Nach der ersten Lesung des Haushaltplanes für 2017 im Verwaltungsausschuss des Röthaer Stadtrates ist der Etat noch nicht in trockenen Tüchern. Ausgaben in Höhe von knapp 150 000 Euro müssen noch gestrichen werden. Darüber hinaus wurde in der Debatte die Forderung laut, Energiekosten ernsthafter unter die Lupe zu nehmen.

Die Ausgangslage, die Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) schilderte, ist klar: Für das vorige Jahr hatte die Stadt keinen gültigen Haushalt, die Rechtsaufsicht beim Landratsamt hatte ihn wegen anhaltender Liquiditätsprobleme nicht genehmigt. Daran wurde nichts mehr geändert, die Stadt konzentrierte sich fortan auf das Jahr 2017 und erhielt die Auflage, ein Haushaltstrukturkonzept zu erarbeiten, sprich, die städtische Haushaltwirtschaft in Ordnung zu bringen. Dazu lässt sich die Verwaltung von Dresdner Büro B&P Kommunalberatung beraten.

Nach den von der Kämmerei vorgelegten Zahlen wird auch der 2017er Etat mit einem Defizit abschließen. Unterm Strich steht im Ergebnishaushalt ein Minus von mehr als 690 000 Euro. Mit Hilfe von Zahlen aus dem Bereich der Abschreibungen, die gegen das Minus aufgerechnet werden können, wäre der Haushalt nach Ansicht von Kämmerin Birgit Stabnau dennoch genehmigungsfähig.

Allerdings nicht mit dem Loch von knapp 150 000 Euro, das bei den tatsächlich in barer Münze zu realisierenden Einnahmen und Ausgaben klafft, also in der Liquidität. Die Entscheidung, wo gekürzt werden soll, wollte Stabnau den Stadträten überlassen, nachdem sie die Wünsche aus den einzelnen Ämtern und Abteilungen schon vorher zusammengestrichen hatte.

Hendrik Reichel (Fraktion Linke) wies auf ein aus seiner Sicht strukturelles Problem hin: Die anhaltenden Liquiditätsprobleme, die den Kassenkredit ansteigen lassen, seien nicht die Folge einmaliger Ausgaben, „sondern das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben“. Nach seiner Rechnung seien rund 95 Prozent der Kosten im Haushalt durch Personal und Energie verursacht.

Am Personal könne kurzfristig nichts geändert werden, weswegen er den Fokus auf die Energiekosten legte, die die Stadt stärker unter die Lupe nehmen müsste. Deutlich machte er das am Beispiel des Sportlerheims in der Stadt: „Wer 9000 Euro Heizkosten im Jahr für das Sportlerheim hinnimmt, handelt fahrlässig mit Steuermitteln“, sagte er und nannte weitere Beispiele. Nötig sei aus seiner sicht ein Energiemanagement.

Uwe Wellmann (CDU) bezeichnete Reichels Ansatz, Energiekosten zu hinterfragen, als richtig. Zugleich stellte er fest, dass sowohl am Personal als auch bei den Energiekosten kurzfristig für den 2017er Etat nichts mehr zu ändern sei. Daher müssten die im Raum stehenden knapp 150 000 Euro bei den Investitionen gekürzt werden.

Seiner Aufforderung, dafür Vorschläge zu machen, folgte nur der Bürgermeister. Wenn ein für den Bauhof anzuschaffender Multicar nicht gekauft, sondern nur geleast werde, würde das in diesem Jahr statt mit 70 000 nur mit 12 000 Euro zu Buche schlagen. Reduziert werden könnten aus Eichhorns Sicht auch Anwaltskosten, weil teure Verfahren wie das um die Ablehnung einer Erstaufnahmeeinrichtung im vorigen Jahr nicht erneut zu erwarten seien.

Weitere Kürzungsvorschläge soll nun die Kämmerei machen. Die von Reichel angekurbelte Diskussion um Energiekosten soll dagegen im Finanzausschuss fortgesetzt werden.

