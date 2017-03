Die Stadt Rötha muss ihren defizitären Haushalt in Ordnung bringen. Wenn der Stadtrat am 6. April den Etat beschließen will, muss bis dahin ein Haushaltstrukturkonzept beschlussreif sein. Dafür liegen Vorschläge eines Kommunalberatungsunternehmens auf dem Tisch. Die LVZ sprach darüber mit Stadtrat Hendrik Reichel (Fraktion Linke), Mitglied des Finanzausschusses.