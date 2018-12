Rötha

Die Stadt Rötha muss voraussichtlich rund 130.000 Euro Fördermittel an den Freistaat Sachsen zurückzahlen. Hintergrund ist die bis heute nicht mit den Behörden endgültig abgerechnete Ortskernsanierung des Ortsteiles Mölbis. Das Thema beschäftigt den Stadtrat am Donnerstag auf der letzten Sitzung in diesem Jahr.

Die Ortssanierung fand in den Jahren 1991 bis 1998 statt. Damals flossen insgesamt mehr als zwei Millionen Euro Fördermittel in verschiedene Vorhaben. Das geht aus einem der LVZ vorliegenden Schreiben der Landesdirektion an die Stadt Rötha hervor. Mölbis war damals noch eine selbstständige Gemeinde, gehörte ab 1999 zur Gemeinde Espenhain. Diese wiederum gehört seit 2015 mit allen Ortsteilen zu Rötha.

Rötha muss Abrechnung über Verwendung der Sanierungsmitteln vorlegen

Weil die Ortssanierung weder von der Gemeinde noch von Espenhain oder Rötha jemals für offiziell beendet erklärt wurde, übernahm das die Landesdirektion. Die forderte die Stadt Rötha im Februar dieses Jahres zudem auf, eine Abrechnung über die Verwendung der Sanierungsmittel vorzulegen.

Blick im Mai 1999 auf ein Schild in Mölbis, das auf die Sanierung des Dorfes hinweist. Der Ort litt unter großen Umweltbelastungen. Als «schmutzigstes Dorf der DDR» wurde Mölbis vor 25 Jahren berühmt. Tonnen von Braunkohledreck rieselten auf das Dorf nieder. Nach dem Mauerfall begann das Aufatmen. Quelle: dpa

Offenbar ist das der Stadt nicht möglich, weil keine Unterlagen aus dieser Zeit vorliegen. Deswegen hat die Landesdirektion „aufgrund der uns bekannten Schwierigkeiten und vor dem Hintergrund des langen Zeitablaufs“, wie es in dem Schreiben heißt, eine Einzelfallentscheidung vorgeschlagen. Die sieht so aus, das Grundstücksankäufe, für die die Gemeinde damals Fördermittel erhielt, finanziell rückabgewickelt werden.

Bei dieser Rechnung entsteht die Summe von etwas mehr als 130.000 Euro, die Rötha zurückzahlen soll.

Blick auf die rekonstruierte Orangerie des Schlosses von Mölbis 1999. Quelle: dpa

Am Donnerstag soll der Stadtrat entscheiden, wie mit der Forderung der Landesdirektion umgegangen wird. In einer ersten Beratung, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einer Ausschusssitzung stattfand, soll in dem Zusammenhang auch eine mögliche Schadenersatzforderung gegen den damaligen Mölbiser Bürgermeister Ditmar Haym thematisiert worden sein, der bis Januar 2016 Bürgermeister von Rötha war.

Sanierungsfördermittel von Mölbis sind nicht die einzige Altlast

Die nicht abgerechneten Sanierungsfördermittel von Mölbis sind nicht die einzige Altlast, mit der sich der Stadtrat am Donnerstag beschäftigen muss. In diese Kategorie fallen auch übertarifliche Leistungen für Beschäftigte im Rathaus.

Das Mölbiser Pfarrhaus nach der Sanierung. Quelle: Archiv

Hintergrund: Wegen angespannter Haushaltlage wurden Verwaltungsmitarbeitern ab 2007 die Arbeitszeiten gekürzt. Vermögenswirksame Leistungen und Jahressonderzahlungen wurden aber weiterhin in der Höhe gezahlt, die der Vollbeschäftigung entsprach.

Die ursprünglich über einen Haustarifvertrag befristete Regelung sollte bis 2009 gelten, wurde aber bis heute nicht geändert. Nun rügt der Landesrechnungshof, dass diese übertariflichen Leistungen ohne einen Beschluss des Stadtrates gewährt werden.

Finanzielle Last ist deutlich kleiner als im Fall von Mölbis

Das soll der Stadtrat jetzt nachträglich bereinigen. Die Verwaltung schlägt vor, die Leistungen weiterhin zu gewähren, weil eine Änderung der Arbeitsverträge nicht durchsetzbar wäre. Die finanzielle Last ist allerdings deutlich kleiner, als im Falle Mölbis. Die übertariflichen Leistungen betragen demnach derzeit noch 1800 Euro im Jahr und verringern sich, wenn betroffene Mitarbeiter in den Ruhestand gehen.

Die öffentliche Sitzung des Stadtrates findet diesmal in der Gaststätte im Volkshaus Rötha statt. Beginn ist 18.30 Uhr.

Von André Neumann