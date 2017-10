Rötha stellt Weichen für Firmen in Espenhain

Rötha. Rötha stellt die Weichen für Erweiterungen und Vergrößerungen von Firmen in Espenhain. Der Technische Ausschuss beschloss auf seiner Sitzung am Donnerstagabend die Zustimmung der Stadt im Antragsverfahren für eine neue Anlage des Recyclingunternehmens SRW Metalfloat, einem Tochterunternehmen von Scholz Recycling. Mit der neuen Anlage soll der auf dem Gelände im Industrie- und Gewerbepark Espenhain verarbeitete Abfall noch stärker verwertet werden. Aus anfallenden Schredderresten will SRW kleine Metallbestandteile herausholen. Die Zustimmung zum Antrag verbindet Rötha mit den vor allem aus Mölbis kommenden Hinweisen und Forderungen zur Vermeidung von Lärm beim Nachtbetrieb.

Während die neue Anlage bei SRW auf dem vorhandenen Gelände errichtet wird, plant das Unternehmen GMR Gesellschaft für Metallrecycling im Gewerbegebiet Margarethenhain auf der anderen Seite der B 95 eine deutliche Erweiterung. Für neue Betriebsanlagen möchte GMR neben den vorhandenen Hallen weitere rund 1,8 Hektar Gewerbefläche erwerben. Das insgesamt seit rund 20 Jahren in Espenhain ansässige Unternehmen gewinnt und verwertet Quecksilber und Edelmetalle aus Produktionsrückständen, unter anderem solchen, die bei der Förderung von Erdgas und Erdöl entstehen. Demnächst sollen noch weitere Geschäftsfelder erschlossen werden.

Der Verwaltungsausschuss befürwortete den Grundstücksverkauf an GMR, die Entscheidung fällt am 19. Oktober im Röthaer Stadtrat.

Mit diesem und weiteren in jüngster Zeit getätigten Verkäufen ist das noch von der früheren Gemeinde Espenhain erschlossene Gewerbegebiet Margarethenhain nahezu ausgebucht. Darauf machte der stellvertretende Bürgermeister Uwe Wellmann aufmerksam. Damit könne sich die Stadt Rötha jetzt gemeinsam mit der LMBV auf die weitere Vermarktung im Industrie- und Gewerbepark auf der anderen Seite der Bundesstraße konzentrieren.

Von André Neumann