Rötha/Belgershain

Die Stadt Rötha und die Gemeinde Belgershain arbeiten beim Brandschutz noch enger zusammen. Die Bürgermeister Stephan Eichhorn (Rötha/parteilos) und Thomas Hagenow (Belgershain/parteilos) unterschrieben eine Löschhilfevereinbarung. Sie soll den Brandschutz in den beiden beteiligten Kommunen umfassend sichern. Belgershain schloss damit die bislang offene Südwestflanke. Dort kommt im Bedarfsfall die Feuerwehr aus Oelzschau auf Belgershainer Flur zum Einsatz.

Für die schnelle und effektive Brandbekämpfung sollen sich die Freiwilligen Feuerwehren von Belgershain und Rötha gegenseitige Löschhilfe leisten. Die Kosten dafür werden sie sich gegenseitig nicht berechnen.

Gegenüber den Verursachern von Einsätzen stellt die Kommune, in der die Feuerwehr handeln muss, die Ausgaben in Rechnung und reicht sie anteilig an die unterstützende Gemeinde weiter. Sollte der Verursacher nicht zu ermitteln sein oder zahlt er nicht trotz eines Mahnverfahrens, gehen beide Kommunen leer aus.

Großbrände sind Ausnahme

Eine Ausnahme bilden Großbrände, die über das normale Maß hinausgehen. In diesen Fällen wollen die Partner individuelle Absprachen treffen über den Aufwand, den sie betrieben haben.

„Wir freuen uns über diese Vereinbarung, sie stellt letztlich auch eine Ersparnis für die Kommune dar“, sagt der stellvertretende Belgershainer Ortswehrleiter Helmut Kupke. Und Bürgermeister Hagenow erinnert an eine ähnliche Vereinbarung mit Naunhof, Parthenstein, Großpösna und Brandis, die aus dem Jahr 2014 stammt. „Warum das Naheliegende nicht nutzen, denn die Oelzschauer Feuerwehr kommt bei uns auch schnell zum Einsatz“, sagte er.

Abkommen kam schon bei Verkehrsunfall zum Tragen

Der Röthaer Gemeindewehrleiter Klaus Schömann bezeichnete die Vereinbarung als eine Angelegenheit auf Gegenseitigkeit. „Ohne die Vereinbarung müssten die Kommunen sich die Einsätze gegenseitig bezahlen.“ Es gebe auch schon einen aktuellen Fall, für den das noch frische Abkommen zum Tragen kam. Bei einem Verkehrsunfall zwischen Belgershain und Oelzschau sei die Oelzschauer Feuerwehr mit alarmiert worden und auch als erste vor Ort gewesen.

Eine ähnliche Vereinbarung hat Rötha mit Neukieritzsch. Die zielt vor allem auf das zunehmend bebaute Nordufer des Hainer Sees ab. Das liegt größtenteils auf Neukieritzscher Gemarkung. Aber, sagt Schömannn: „Wir sind eigentlich näher dran.“

Auch Belgershain hat bereits ähnliche Verträge mit anderen Nachbarn.

Von LVZ