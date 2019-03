Rötha

Die Stadt Rötha will in der Grundschule in der August-Bebel-Straße die ehemalige Schulküche umbauen lassen. Dadurch soll ein Raum für Ganztagsangebote (GTA) entstehen. Die Küche wird nicht mehr benötigt, da seit 2017 in der Schule nicht mehr gekocht, sondern nur noch Essen ausgegeben wird.

Es sei deswegen der Wunsch von Schule und Hort gewesen, die Schulküche für die GTA nutzen zu können, die ab dem kommenden Schuljahr angeboten werden sollen. Das sagte Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Dort ging es um die Finanzierung der Baumaßnahme. Weil die Stadt noch keinen Haushaltplan hat, muss das Geld mit einem separaten Beschluss freigegeben werden.

Baukosten von rund 25.000 Euro für Umbau der Schulküche Rötha

Es geht um Baukosten von rund 25.000 Euro. Dafür sollen die Kücheneinrichtungen zurückgebaut werden. Außerdem muss der Fußboden erneuert werden und es sollen neue Fenster eingebaut werden. Arbeiten an der Heizungs- und Elektroinstallation und Malerarbeiten komplettieren den Umbau.

Laut Kämmerin Heike Herzig sei das Geld im Entwurf des Haushaltplanes vorgesehen. Im Stadtrat wurde die vorläufig nur geschätzte Summe von 25.000 Euro hinterfragt. „Wir müssen sehen, dass wir damit hinkommen“, erwiderte der Bürgermeister.

Von André Neumann