Rötha. Pedro Dannenberg und seine Musikerkollegen von der Gruppe Romantika aus Rötha sind mächtig stolz: 2451 Euro sind bei ihrem vierten Benefizkonzert zugunsten des Leipziger Vereins Elternhilfe für krebskranke Kinder zusammengekommen. Birgit Plöttner nahm das Geld jetzt in Rötha für den Verein entgegen. So viel war es noch nie. Im vorigen Jahr standen noch 1600 Euro auf dem Scheck. Der Verein Elternhilfe für krebskranke Kinder bietet Müttern und Vätern betroffener Kinder vor allem psychologische Hilfe und den jungen Patienten in der Klinik begleitende Therapien mit Sport, Musik und Kunst. Er finanziert seine Arbeit nahezu ausschließlich aus Spenden.

Pedro Dannenberg dankt ausdrücklich allen Konzertgästen, Spendern und Sponsoren, die zu diesem Ergebnis beigetragen hatten. Das vierte Benefizkonzert in der Heimatstadt der Band hatte nicht wie in den Jahren zuvor am 1. Mai, sondern am ersten Sonnabend des Monats stattgefunden. Auch die neue Location, die Wiese neben dem Mehrgenerationenhaus, trug dazu bei, dass in diesem Jahr noch mehr Zuhörer zum Konzert kamen. Sie hörten erneut eine stimmungsvolle Mischung aus eigenen, von Pedro Dannenberg komponierten und getexteten Liedern, und gecoverten Titeln. Unter den eigenen Songs waren auch die acht Stücke der neuen CD „Auf anderen Wegen“, die Romantika selbst vertreibt und die nur im Bestellshop in der Schösserstraße in Rötha zu haben ist.

Live zu erleben ist die Röthaer Band in diesem Jahr unter anderem am 8. September beim Eventshopping in Borna, am 16. September im Kulturpark Deutzen und am 17. November im Bornaer Stadtkulturhaus.

Von André Neumann