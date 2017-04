Rötha. Das Osterei und der Osterhase, sie sind ebenso untrennbar mit dem zweitwichtigsten Fest der Christenheit nach Weihnachten verbunden wie das Familien-Basteln, zu dem der Röthaer Stadt- und Heimatverein seit vielen Jahren in das Heimatmuseum einlädt. Entsprechend hat sich der alljährliche Termin zu einem Selbstläufer entwickelt, strömte auch am Sonnabend der Nachwuchs in Begleitung von Eltern und Großeltern scharenweise in die Einrichtung in der Straße der Jugend 5.

Wo er von „Bastelchefin“ Ina Heise erwartet wurde. „Grundsätzlich sind wir immer bestrebt, unseren kleinen Gästen etwas Neues zu bieten. Aber nach so vielen Osterbasteleien sind diesbezüglich die Möglichkeiten nahezu ausgereizt“, so das Vereinsmitglied. Woran sich niemand wirklich störte, zumal das Angebot an verschiedenen Bastelmaterialien und Gestaltungsmöglichkeiten von der Eier-Deko über Gestecke bis hin zu Tischschmuck einmal mehr kaum Wünsche offen ließ.

Ins Bastel-Getümmel gestürzt hatte sich zum wiederholten Mal Käthe Krößel, die dem Pegauer Bastel-Nachwuchs erneut mit Rat und Tat zur Seite stand. „Mir bereiten Basteln und Malen ebenso wie Handarbeiten großen Spaß, und es ist zudem eine große Freude mit anzusehen, mit welcher Begeisterung ihrerseits die Kinder bei der Sache sind“, so die Röthaer Seniorin. Wie etwa die neunjährige Annina, die mit ihrer Großmutter Margit Kollrich den Weg ins Heimatmuseum gefunden hatte. „Wir waren bereits beim vorjährigen Weihnachtsbasteln dabei, das uns sehr viel Spaß gemacht hat.“

Sichtlich Spaß beim Betrachten des bastelnden Nachwuchses in den Räumlichkeiten „ihres“ Heimatmuseums hatte auch die Vereinsvorsitzende Bettina Wallasch, für deren Verein das Osterbasteln den Start ins Veranstaltungsjahr markiert, das traditionell mit der Völkerschlacht-Gedenkveranstaltung im Oktober seinen Abschluss findet. „Dazwischen hat unser reichlich 20 Mitglieder zählender Verein alle Hände voll damit zu tun, den Museumsbetrieb aufrecht zu halten und die Öffnungszeiten abzusichern.“

Von Roger Dietze