Borna/Rötha

In der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Bornaer Land (ZBL) könnte am Dienstag eine Entscheidung mit Tragweite fallen. Es geht um eine Änderung in der Wasserversorgungssatzung (WVS). Dass die Verbandsführung diese jetzt zur Diskussion stellt, hat mit einem Rechtsstreit zwischen dem ZBL und dem Röthaer Fruchtsafthersteller Sonnländer zu tun. Das Unternehmen, welches seit Anfang 2013 auf dem Gelände der früheren Kelterei Rötha ansässig ist, möchte sein Produktionswasser nicht mehr vom ZBL beziehen, ist bisher aber dazu verpflichtet.

Noch gilt Anschluss- und Benutzungszwang

Der ZBL regelt in seiner Wasserversorgungssatzung den so genannten Anschluss- und Benutzungszwang. Demnach muss jeder Wasserverbraucher, dessen Grundstück sich an einer mit einer Leitung erschlossenen Straße befindet, sich vom ZBL anschließen lassen und den gesamten Wasserverbrauch durch dessen Wasser decken. Befreien lassen kann sich ein Verbraucher davon nur, wenn „ihm der Anschluss wegen seines, die öffentlichen Belange überwiegenden, privaten Interesses an der eigenen Versorgung mit Trinkwasser nicht zugemutet werden kann.“ So steht es im Paragraf fünf der WVS.

Herber Einnahmeverlust für den Verband droht

Die Befreiungsmöglichkeit soll jetzt geändert beziehungsweise „erweitert“ werden, wie ZBL-Geschäftsführer Michael Spitzner sagt. Sollte der Zweckverband dem Vorschlag folgen, könnte das zum Türöffner für Sonnländer aus dem Verband und für den ZBL ein herber Einnahmeverlust werden. Denn der Safthersteller bezieht fast zehn Prozent des Trinkwassers, das der Versorgungsverband im Jahr verkauft.

Firma muss das harte Wasser aufbereiten

Der zum Edeka-Konzern gehörenden Firma Sonnländer macht die hohe Wasserhärte zu schaffen. Das ZBL-Wasser müsse aktuell „mit hohem Aufwand aufbereitet werden“, bestätigt eine Edeka-Sprecherin. Deswegen möchte das Unternehmen sich zumindest das Wasser, welches für die Saftherstellung verwendet wird, anderweitig beschaffen. Dafür hat man den Versorger Elbaue-Ostharz ins Auge gefasst, dessen Leitung mit weicherem Fernwasser bis nach Rötha reicht.

Gericht empfiehlt Verband Änderung beim Anschlusszwang

Für diese oder eine andere Lösung müsste der ZBL Sonnländer aber zunächst aus dem strikten Benutzungszwang entlassen. Die Firma hatte das beantragt, der Verband lehnte ab und wies auch den Widerspruch zurück. Somit landete die Sache vor dem Verwaltungsgericht. Dort wurde der Streit zunächst beendet. Ohne Ergebnis zwar aber mit der dringenden Empfehlung des Gerichts an den Verband, die Bedingungen für eine Befreiung vom Anschlusszwang zu ändern. Genau darüber soll nun am Dienstag die Verbandsversammlung entscheiden.

Einige Satzungen räumen Teilbefreiung ein

Mit der vorgeschlagenen Änderung folge man nicht nur dem Hinweis des Gerichtes, sagte Spitzner der LVZ, sondern man beziehe sich auf eine Mustersatzung des Sächsischen Städte- und Gemeindetages für die Trinkwasserversorgung. Einige Satzungen in Sachsen räumen die Möglichkeit einer Teilbefreiung ein. So etwas könnte auch Sonnländer entgegenkommen, denn das Unternehmen will nur das Produktionswasser nicht mehr vom ZBL beziehen.

Verbandsversammlung entscheidet am Dienstag

Sollte die Verbandsversammlung am Dienstag für die Satzungsänderung stimmen, rechnet Spitzner mit einem neuen Befreiungsantrag des Röthaer Unternehmens. Der würde dann erneut geprüft.

Die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des ZBL beginnt am Dienstag, 17 Uhr, am Sitz des ZBL im Blumrodapark bei Borna.

Von André Neumann