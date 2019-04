Rötha

Die Auftragsvergabe für den Neubau einer Straße zum Gelände des ehemaligen Schlosses Rötha ist vertagt worden. Das Thema wurde im Stadtrat zum Politikum und zeigte erneut, wie umstritten das gesamte Vorhaben auf dem Areal ist.

Dort will die Projektentwicklungsgesellschaft Schlossareal Rötha an der Stelle des Schlosses ein großes Wohnhaus errichten. Über einen Bebauungsplan hat die Stadt dafür Baurecht geschaffen. Der Plan umfasst auch eine so genannte Schlossallee, die das neue Gebäude und die übrigen Grundstücke erschließen soll.

Bauherr für die Schlossallee in Rötha ist die Stadt

Bauherr für die Straße ist die Stadt, finanziert werden soll sie über Leader-Fördermittel und durch privates Kapital der Projektentwicklungsgesellschaft ohne Geld der Stadt. Das sei mit der Gesellschaft so vereinbart, versicherte Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) den Stadträten. Auf der Tagesordnung stand die Vergabe des Auftrages für reichlich 180.000 Euro an die Schlösser-Baugesellschaft aus Rötha.

Die wurde nach einer teils heftig geführten Debatte vertagt, und das gleich aus mehreren Gründen.

Einer hat auch mit schlechter Stimmung zu tun. Das Thema Bebauung auf dem Schlossareal spielte nämlich schon in der Bürgerfragestunde ein Rolle. Andrea Böttcher vom Restaurant am Schlosspark beanstandete, dass sie auf ihren Einwand gegen das Bauvorhaben keine Antwort bekommen habe.

280 Unterschriften von Röthaer Bürgern gegen den Bau der Allee

Ihr Schreiben habe 280 Unterschriften getragen, alle von Röthaer Bürgern, wie Böttcher sagte. „Das wird unter den Tisch gekehrt“, beklagte sie. Böttchers Einwand hatte in dem Verfahren keine Berücksichtigung gefunden, sagte Bürgermeister Eichhorn rückblickend. Und zwar, weil die Bürger von dem Bauvorhaben nicht unmittelbar betroffen sind, erklärte er.

Bürgermeister Stephan Eichhorn hat Knatsch mit den Stadträten von Rötha – wegen der Schlossallee. Quelle: Jens Paul Taubert

Böttchers Kritik richtete sich auch gegen Uwe Herrmann von der Projektentwicklungsgesellschaft. Es gebe keine Informationen über die Baustelle und im Restaurant begännen „die Gewölbe zu reißen“, nachdem die Betonplatte vor dem Haus abgerissen wurde. Bezüglich des Straßenbauvorhabens sagte Böttcher, es gebe überhaupt keine Schlossallee, das Areal sei der Johann-Sebastian-Bach-Platz. Und eine neue Straße sei gar nicht nötig.

Landratsamt hat die Gelder für Straße in Rötha noch nicht bewilligt

Eichhorn entgegnete, es handele sich um einen Arbeitstitel. Doch es gab auch handfeste Gründe gegen die Auftragsvergabe. Einer war die Finanzierung. Laut Beschlussantrag befürwortet nur Leader-Arbeitskreis die Fördermittel, aber das Landratsamt hat die Gelder noch nicht bewilligt. Das war mehreren Stadträten zu riskant. Auch wenn Stephan Eichhorn meinte, eine Ablehnung des Vorhabens sei in der zweiten Phase so gut wie ausgeschlossen.

Uwe Wellmann ( CDU) kritisierte, dass der Stadtrat für die Schlossallee keinen Baubeschluss gefasst habe. Jetzt stehe man unter Druck, weil die Verwaltung den Bau ausgeschrieben habe. Die Stadt befürchtet nun Schadensersatzforderungen, falls der Auftrag nicht vergeben wird. Timo Müller von der Fraktion Linke, der jetzt für eine andere Wählervereinigung für den Stadtrat kandidiert, folgerte daraus, der Stadtrat sei übergangen worden.

40-Tonner rauschen dann über nagelneue Straße in Rötha

Hendrik Reichel, ebenfalls Fraktion Linke und wie Müller Stadtratskandidat auf der Liste der neuen Wählervereinigung, nannte einen dritten Grund gegen einen raschen Straßenbau: Beim Rohbau für ein so großes Haus sei mit schweren Lasten zu rechnen. Warum werde für die nicht noch die alte Straße genutzt? Es sei „Irrsinn“, auf einer nagelneuen Straße die 40-Tonner fahren zu lassen.

In der Sitzung gab es darauf keine Antwort der Verwaltung. Der LVZ sagte der Bürgermeister später, der Druck komme vom Abwasserzweckverband, der am Johann-Sebastian-Bach-Platz seine Leitungen erneuern wolle. Die Auftragsvergabe wurde vorläufig vertagt.

Von André Neumann