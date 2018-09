Rötha

Die Röthaer Marienkirche wird 500 Jahre alt. Ein Pfarrer und ein ehemaliger Pfarrer, der Bürgermeister, eine engagierte Bürgerin, die Kantorin und eine fast 95 Jahre alte Christin erzählen, was sie mit der Kirche verbindet und was sie ihr zum Geburtstag wünschen:

Pfarrer Christoph Krebs (56):

Die Marienkirche ist ja zu dem einzigen Zweck gebaut worden, Pilger zu empfangen. Um die Entstehung dieser Wallfahrt rankt sich die Legende von der Erscheinung eines Marienbildes in einem Birnbaum, dessen Rinde kranke Schafe geheilt haben soll. Es ist als ein weiteres Wunder zu betrachten, dass diese Kirche über die folgenden Jahrhunderte erhalten geblieben ist. Denn bald nach ihrer Entstehung zog die Reformation in Sachsen ein. Lange wird die Wallfahrt nicht angedauert haben, so dass die Kirche eigentlich nicht mehr gebraucht wurde. Neben ihr gab es die eigentliche Kirche der Stadt und der Kirchgemeinde, die St. Georgenkirche.

Heute stehen wir in der Kirche, die von außen und innen restauriert ist. Der Wende und dem Förderverein der St. Marienkirche sei Dank. Die Kirche hat ihren Charme aus alter Zeit bewahrt. Viele Röthaer mögen daher die Marienkirche noch lieber als die Georgenkirche. Auch mir ist sie ans Herz gewachsen. Zu besonderen Anlässen im Laufe des Kirchenjahres, am Gründonnerstag, am Nachmittag des Karfreitags zur Andacht zur Sterbestunde Jesu, zur Osternacht wie auch am Johannestag versammelt sich die Gemeinde in St. Marien. Die Silbermannorgel zieht viele Besucher und Organisten aus der ganzen Welt an.

Auch ein kleines Wunder war für mich das Wiederauffinden des Predellenreliefs vom Altar mit der Abendmahlsszene vor einigen Jahren. Ich wünsche mir, dass die Marienkirche weiterhin viele Besucher finden möge. Mögen diese staunen über die Schönheit der Kirche, ihrer Orgel und des Altares.

Kantorin Elisabeth Höpfner (44):

Ich halte die Marienkirche bedeutsam für Rötha und darüber hinaus, weil Sie ein Ruhepohl ist und zur Besinnung einlädt. Das tun viele Kirchen – die Marienkirche ist aber der Mittelpunkt des Friedhofes, dadurch suchen auch gerade Angehörige von Verstorbenen einen Ort, der Ihnen Kraft in ihrer Trauer geben kann. Außerdem ist diese Kirche ein Ort, in dem man die Kirchengeschichte vor Augen sehen kann. Eigentlich als Wallfahrtskirche gedacht, dann wegen der Reformation nur verkürzt gebaut, trotzdem wurde der Marienaltar als Zentrum der Kirche weiter stehen gelassen. Gerade der ist für mich das äußerlich Beeindruckendst. Obwohl so zurückhaltend, ohne Farbfassung, strahlt er auf den ganzen Raum aus. Ich habe kürzlich einen holländischen Organisten durch die Kirche geführt. Er war fasziniert von dem Marienaltar und von der Kirche. Er erzählte mir im Angesichte des Altars, dass in Holland nach der Reformation alle Marienaltäre abgerissen worden seien – überall im ganzen Land und rigoros. In Holland wäre der Altarraum völlig schmucklos. Das hat auch mich ziemlich mitgenommen, dass Menschen so wenig zu ihrer Glaubensgeschichte stehen konnten.

Kantorin Elisabeth Höpfner Quelle: Jens Paul Taubert

Durch den Marienaltar strahlt etwas seelenvolles in diesem Kirchenraum – das macht sich vielleicht auch in meinem Orgelspiel bemerkbar. Das ausgerechnet noch eine Silbermannorgel in dieser Kirche steht, macht den Charakter der Kirche noch stärker. Das Zwiegespräch zwischen Altar und Orgel drückt sich am besten mit Magnificat-Kompositionen aus. Das ist der Lobgesang der Maria, die das Kind Jesus in ihrem Leib trägt. Ich wünsche der Kirche zum Jubiläum, dass viele Menschen heute und in Zukunft in ihr Ruhe und innere Kraft finden. Außerdem wünsche ich ihr verantwortungsvolle Menschen, die bei Restaurierungen so wenig wie möglich in das Material eingreifen und so viel Ursprüngliches wie möglich erhalten bleibt. Dies gilt sowohl für die Kirche als auch für die Orgel. Ich wünsche mir keine Schäden durch Krieg oder den Klimawandel.

Walter Christian Steinbach (74), ehemaliger Pfarrer und Regierungspräsident

Die St. Marienkirche Rötha gehört seit unserer Zeit als Pfarrersfamilie in Rötha 1975 bis 1985 zum Schatz unserer Erinnerungen bis heute. Die unvergesslichen Christvespern mit reiner Kerzenbeleuchtung, die bewegenden Johannisandachten im Frühsommer, der Abschied von Freunden und immer wieder herrliche Konzerte mit Matthias Eisenberg und vielen anderen Orgelvirtuosen unserer Zeit. Über 500 Jahre wurde in dieser Kirche Gottes Wort verkündigt, gebetet und gesungen. Worte des Trostes, der Hoffnung, der Ermutigung und auch des Widerstandes gegen die kommunistische Diktatur in der DDR. Das alles scheint den Raum geprägt zu haben. Nur mit Kerzen beleuchtet, ahnt man, wie die Erbauer ihre Kirche gesehen haben. Ich hätte damals nie geglaubt, die Renovierung dieser Kirche noch zu erleben…

Walter Christian Steinbach Quelle: Jens Paul Taubert

Die private Feier meines 60. Geburtstages 2004 ergab ein schönes Geschenk: 15000 Euro für die Restaurierung der Marienkirche. Hinzu kam noch eine Spende in Höhe von 10000 Euro anlässlich eines Vortrages, den ich im Gewandhaus vor dem Deutschen Braunkohlen-Industrie-Verein halten durfte. So standen dem Förderverein endlich die Eigenmittel zur Verfügung, die Restaurierung zu beginnen, die mit großem Engagement und zahlreichen weiteren Spenden glücklich zu Ende gebracht wurde.

So steht sie in ihrer Klarheit und Schönheit nach 500 Jahren als Mahnung, Hoffnung und Ermutigung in einer unübersichtlichen Zeit. Gott sei Dank.

Gabriele Richter (56), Laientheaterschaffende und Geschäftsfrau

Die Marienkirche ist, wie der Wasserturm und die St. Georgenkirche ein Wahrzeichen der Stadt Rötha. Ein Stück Heimat. Zwei Sagen ranken sich geheimnisvoll um diese Kirche, letztendlich resultiert sogar das Stadtwappen aus einer dieser Sagen. Legenden hin oder her – die St. Marienkirche dokumentiert gelebte Zeitgeschichte in ihren 500 Jahren.

Angefangen damit, dass Rötha bereits im 15. Jahrhundert eine Rolle im Bistum von Merseburg spielte, erlebte die St. Marienkirche unter anderem den Dreißigjährigen Krieg, die Völkerschlacht, aber auch die Zeit, als Brände, Pest und Typhus in Rötha wüteten und den Menschen dieser Stadt zusetzten. Ich bin mir sicher, dass in den 500 Jahren viele Menschen in der St. Marienkirche Schutz und innere Einkehr gesucht haben. Und dafür steht die Marienkirche noch heute. Ein Ort der Stille und der Besinnung, aber auch als ein Zeitzeuge, der die heutige Geschichte in die nächste Generationszeit mit sich nimmt.

Gabriele Richter Quelle: Jens Paul Taubert

500 Jahre St. Marienkirche sind Anlass genug, dass die Theatergruppe „Röthaer Stadtraben“ 2019 die Geschichte dieser Kirche als viertes Open-Air-Theaterspektakel auf die Röthaer Naturbühne bringen wird. Denn nur wer seine Vergangenheit kennt, kann seine Zukunft gestalten.

Wir wünschen der St. Marienkirche, dass sich weiterhin Menschen finden, die diese kleine aber feine Kirche liebevoll sanieren und in einem guten baulichen Zustand halten. Damit sie weitere 500 Jahre als Wahrzeichen in Rötha und somit für ein Stückchen Heimat steht.

Bürgermeister Stephan Eichhorn (64):

Eine Kleinstadt mit zwei intakten Kirchen und Silbermannorgeln ist nicht nur in unserer Region, sondern weit darüber hinaus etwas Außergewöhnliches. Insoweit gründet die Bedeutsamkeit der kleineren und jüngeren Marienkirche auch auf dem Vorhandensein der fast 400 Jahre älteren Georgenkirche – und natürlich umgekehrt! Das wird wahrgenommen, besonders auch überregional und international und zieht nicht nur eine Vielzahl von Organisten, sondern auch ein großes, kunst- und kulturhistorisch sowie musikinteressiertes Publikum an.

Bürgermeister Stephan Eichhorn Quelle: Jens Paul Taubert

Persönlich bin ich mit dem Bauwerk schon seit meiner Kindheit verbunden – zum Beispiel nahm mich mein Vater bei der Erneuerung des Daches auf das hohe Außengerüst und unters Kirchendach mit, wo ich mich sehr (ehr)furchtsam auf den Laufbrettern über der Gewölbedecke bewegte. Anfang der 1960iger Jahre durfte ich dem Kantor beim Stimmen der Orgel helfen und erste Orgeltöne anschlagen. Später wurde der große, lichtdurchflutete und durch nichts unterbrochene Kirchenraum für mich immer mehr zu einem Ort mit einem besonderen heimatlichen Bezug. Über die in den letzten 15 Jahren so liebevoll und in schlichtem – gerade nicht prunkvollen – Barock möglich gewordene Restaurierung freue ich mich deshalb sehr.

Zu seinem Jubiläum wünsche ich dem Bauwerk, dass es als eines von mindestens drei (neben der Georgenkirche und dem Wasserturm) Wahrzeichen Röthas baulich gut erhalten bleibt. Vor allem wünsche ich dem Bauwerk aber, dass es nicht nur als Kirche, sondern als Kulturdenkmal wahr- und angenommen wird, das als solches und mit vielen musikalischen Angeboten allen Menschen offen steht.

Hertha Meyer (94), Christin und ehemalige Steinmetzgattin

Herta Meyer Quelle: Jens Paul Taubert

Ich bin in Schlesien geboren und 1956 nach Rötha gekommen. Mein Mann Rolf Meyer hatte gleich hinter der Marienkirche in der Mühlgasse seinen Steinmetzbetrieb. 1978 wurden wir geschieden, aber bis dahin habe ich im Betrieb geholfen, habe selbst Schriften eingehauen, viele Grabmahle mit auf dem Marienfriedhof azfgestellt und dabei noch vier Kinder großgezogen.

Durch die Arbeit entstand die enge Verbindung zur Marienkirche. Seit 1978 habe ich in der Kantorei Rötha mitgesungen und wir waren ja immer bei den Beerdigungen dabei. Meine Mutter war aber die letzte, die in dieser Kirche noch aufgebahrt werden durfte. Bis vor der Sanierung in den letzten 15 Jahren gab es in der Kirche nur Kerzenlicht, das war immer sehr schön. Auch der warme Klang der Orgel in der Marienkirche ist etwas Besonderes. Jetzt kann ich ja nicht mehr gut laufen und bin fast erblindet, aber bis Dezember 2016 habe ich noch im Kirchenchor mitgesungen. Die Marienkirche hat mich immer angezogen. Vielleicht hat sie mich an zu Hause erinnert, an Schlesien. Es ist ja nur ein kleiner Teil der Kirche. Man sagt, Sie sollte mal eine riesige Wallfahrtskirche werden. Ich wünsche der Kirche, dass sie die nächsten 500 Jahre genau so übersteht wie die vergangenen. Zum Festgottesdienst möchte ich gern mit dem Rollstuhl kommen.

