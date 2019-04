Borna/Rötha

Die erfahrene und leidenschaftliche Imkerin Sonja Sonneck in Rötha macht weiter. Nach der Jahreshauptversammlung des Imkervereins Borna und Umgebung beginnt sie ihre fünfte Legislaturperiode als Vorsitzende des Vereins. Ende der 1980er-Jahre war sie dem Imkerverein beigetreten, 2011 wurde sie erstmals an die Spitze des Vorstandes gewählt.

Wie schon bei der vergangenen Wahl vor zwei Jahren gab es auch diesmal eine Veränderung im Vorstand des Imkervereins. Neben der Vorsitzenden wurde auch der Kahnsdorfer Klaus Potschek als Stellvertreter und Kassierer wiedergewählt. Elisabeth Brendel wurde zur Schriftführerin ernannt.

2017 verlor der Imker-Vorstand wieder ein langjähriges Mitglied

Nach 2017 verlor der Vorstand auch diesmal wieder ein langjähriges Mitglied. Vor zwei Jahren hatte Reiner Ledig aus gesundheitlichen Gründen seinen Posten als stellvertretender Vorsitzender aufgegeben, den damals Klaus Potschek übernahm. Diesmal gab Imker Frieder Meyer nach zwanzigjähriger Tätigkeit sein Amt ab.

„Auch Ihm gilt unser Dank und unsere Anerkennung für die gute geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren“,sagte Sonja Sonneck nach der Vorstandswahl der LVZ. Zugleich erneuerte sie den Dank für die „jahrelange gute und gründliche Arbeit“ von Reiner Ledig. Beide, freut sich die Vorsitzende, würden dem Imkerverein treu bleiben.

Jetzt vereint der Imkerverein Borna und Umgebung schon 48 Mitglieder, die zusammen rund 340 Bienenvölker betreuen. Quelle: iStock

Der jetzt 142 Jahre alte Verein ist in den vergangenen beiden Jahren weiter gewachsen. Womit sich die Vorhersage, die Sonja Sonneck vor zwei Jahren machte, bestätigt hatte. Damals gehörten 37 Bienenhalter zum Verein und die Vorsitzende sprach von steigender Tendenz. Jetzt vereint der Imkerverein Borna und Umgebung schon 48 Mitglieder, die zusammen rund 340 Bienenvölker betreuen.

2014 war Sonja Sonneck die einzige unter lauter Männern

Die steigende Tendenz gilt übrigens auch für den Anteil der Frauen unter den Imkern. 2014 war Sonja Sonneck noch die einzige unter lauter Bienen züchtenden Männern. Vor zwei Jahren gehörten immerhin schon fünf Frauen dazu, heute sind es neun. Das Durchschnittsalter aller Vereinsmitglieder liegt bei 58.

Die Imker kommen aus einem Umkreis von zehn bis zwanzig Kilometern um Borna. Neben der Kreisstadt sind sie in Frohburg, Deutzen, Neukieritzsch, Gnandstein, Zedlitz, Kahnsdorf, Ramsdorf, Kitzscher, Oelzschau, Rötha, Markkleeberg, Steinbach, Thierbach und Dittmannsdorf beheimatet. Im vergangenen Jahr erzeugten sie knapp 7500 Kilogramm, also siebeneinhalb Tonnen Honig.

Wünschenswert wäre, dass in manchen Gärten mehr Blumen blühen, so die Imker aus Borna. Quelle: André Neumann

Damit die Bienen auch in Zukunft weiter fleißig fliegen, Nektar sammeln und dabei Blüten bestäuben können, wünschen sich die Imker, „dass man sorgsamer mit unserer Umwelt umgeht“, sagt Sonja Sonneck. Wünschenswert wäre, dass in manchen Gärten mehr Blumen blühen, dass Landwirte immer verantwortlich mit Pestiziden umgehen und das noch ein paar mehr Blühstreifen angelegt werden. „Wir können es uns nicht leisten noch mehr Wildbienen und Insekten zu verlieren, denn am Ende verlieren wir Menschen“, mahnt die langjährige Imkerin.

Von André Neumann