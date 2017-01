Rötha. Den ersten Neujahrsempfang in Rötha seit etlichen Jahren nutzte der Gastgeber, Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos), zu einem unaufdringlichen Appell für noch mehr bürgerliches Engagement. Mehr als 120 Frauen und Männer aus Rötha und den Ortsteilen waren Eichhorns Einladung in den Saal des Volkshauses gefolgt.

Unter den Gästen waren auch die Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf (CDU), der ehemalige Regierungspräsident Walter Christian Steinbach sowie Eichhorns Amtskollegen Dietmar Berndt (parteilos/Böhlen), Thomas Hellriegel (CDU/Neukieritzsch) und Maik Schramm (Kitzscher/Freie Wähler). Der Bürgermeister begrüßte namentlich zudem seinen Amtsvorgänger Ditmar Haym, Grundschulleiterin Silke Kruppa und den Mölbiser Pfarrer Stephan Vorwergk. Vertreter der fünf Ortsfeuerwehren waren teils in Uniform erschienen, Vertreter von Industrie und Gewerbe, Sport und Vereinen nutzten die Gelegenheit zum Gedankenaustausch auch mit den anwesenden Stadt- und Ortschaftsräten.

In einem Rückblick auf die ersten elf Monate seiner Amtszeit erinnerte Eichhorn an bedeutsame Herausforderungen. Kaum im Amt, sei er mit einer bereits begonnenen Gewässerunterhaltung an der Gösel zusammen mit der LMBV konfrontiert worden, die kostenmäßig aus dem Ruder zu laufen drohte. Die Sache sei gut zu Ende gebracht worden. Nun hoffe er auf Fortsetzung in einem zweiten Bauabschnitt, bevor ein Hochwasserrückstau die Ergebnisse des ersten zerstören könne.

Eichhorn erinnerte an das Verfahren um die geplante Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, die nicht zustande kam, und zeigte sich erleichtert über die Ablehnung eines Krematoriums im Gewerbegebiet Espenhain durch die Baubehörde.

Kaum verändert sei wirtschaftliche Situation der Stadt, die im vorigen Jahr zur Ablehnung des Röthaer Haushaltes durch das Landratsamt geführt hatte. Daran werde sich auch mit einem Haushaltstrukturkonzept erst auf lange Sicht etwas ändern, das jedoch sei unausweichlich.

An dieser Stelle rief Stephan Eichhorn dazu auf, sich darauf zu besinnen, was der Staat jenseits des Einnehmens von Steuern wert sei. Denn bei bürgerlichem Engagement und Unterstützung in barer Münze stehe die Stadt gut da. Private Spenden hätten unter anderem dazu geführt, dass auch in diesem Jahr der Adventsmarkt stattfinden konnte. Ausdrücklich dankte Eichhorn für ehrenamtliches Engagement vieler Menschen in der Feuerwehr und in Vereinen.

Am Bemühen um die Revitalisierung des Schlossparkes machte das Stadtoberhaupt allerdings auch fest, dass er diesen Zweig des gesellschaftlichen Miteinanders für ausbaufähig halte. Nur eine Gruppe von rund 20 Menschen engagiere sich tatkräftig für den Park. Fünfzehn bis 20 Prozent der Röthaer aber besuchten beispielsweise die Aufführungen der Theatergruppe Stadtraben. „Was halten Sie von einem Arbeitseinsatz aus Verbundenheit zu Ihrer Stadt oder von einer Pflegepatenschaft mit einer Fläche in der Nähe Ihrer Wohnung“, fragte der Bürgermeister und brachte seinen schon im Bürgermeisterwahlkampf geäußerten Gedanken an eine Bürgerstiftung in Erinnerung.

Clara Bornschein und Max Malios auf der Violine sowie ein Hornquartett der Musik- und Kunstschule „Ottmar Gerster“ sorgten für einen musikalischen Rahmen des Neujahrsempfangs.

Von André Neumann