Roland-Kaiser-Double in Elstertrebnitz

Borna Après-Ski-Party - Roland-Kaiser-Double in Elstertrebnitz Am Sonnabend steigt die nächste Après-Ski-Party im Sporthaus Elstertrebnitz. Nach Melanie Müller und Schäfer Heinrich von Bauer sucht Frau ist nun Roland Kaiser in Elstertrebnitz zu Gast – auch, wenn es sich bei dem Sänger um ein Double handelt.

Steffen Heidrich, beliebtes Roland-Kaiser-Double ist am Sonnabend in Elstertrebnitz zu erleben. Quelle: Event und Entertainment GmbH & Co. KG Dresden