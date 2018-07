Borna

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Freitag an der Bad Lausicker Straße in Borna, zu dem die Polizeidirektion Leipzig dringend Zeugen sucht. Kurz nach 17 Uhr erreichte die Rettungsleitstelle der Hinweis zu einem verunglückten Rollstuhlfahrer (68), der kurz vor der Brücke über die A72 etwa 15 Meter die Böschung hinabgestürzt sein soll und schwere Verletzungen hatte.

Später hinzugerufene Beamte der Polizeidirektion konnten den Mann einem nahen Altenpflegeheim zuordnen, welches er gegen 15.30 Uhr mit seinem Elektrorollstuhl verlassen hatte. Der Unfall soll nun rekonstruiert werden, wozu die Polizei auf Mithilfe von Zeugen angewiesen ist.

Wer den Rollstuhlfahrer am Freitag zwischen 15.30 und 17 Uhr im Bereich der Bad Lausicker Straße gesehen hat, das Unfallgeschehen beobachten konnte oder sonst sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Tel. 0341/255 28 51 (tagsüber) sonst 2552910 zu melden.

Von thl