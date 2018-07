Neukieritzsch/Kahnsdorf

Wenn alle aus den Sommerferien zurück sind, dann darf hier wieder gefeiert werden. Die Kahnsdorfer Feuerwehr lädt in diesem Jahr vom 17. bis zum 19. August zum Feuerwehr- und Parkfest ein. Und wie immer haben die Veranstalter auch in diesem Jahr einen Stargast parat. Am Sonntag wird Ross Antony auf der Bühne stehen und live singen, wie die Veranstalter ankündigen.

Das Fest beginnt schon am Freitagabend, 17. August, mit einem Fackelumzug, zu dem die Stadtkapelle aus dem Partnerort Owen aus Baden-Württemberg spielt, die wieder einmal zu Gast in Kahnsdorf ist. Treffpunkt ist am Gasthof „Zur Schmiede“. Mit Lagerfeuer und Disco geht die Feier am Abend weiter. Für die Musik aus der Konserve sorgt das ganze Wochenende über DJ Steph.

Am Sonnabend ertönen gegen 14 Uhr zur Eröffnung des Festes Böllerschüsse, danach sind schon wieder die Freunde aus Owen an der Reihe,wenn die Stadtkapelle ein Konzert gibt. Den Nachmittag über gibt es Spiel und Spaß für Groß und Klein, auf einer Hüpfburg und auf dem Bungee-Trampolin kann man sich austoben, es gibt Feuerwehrtechnik zum Anfassen, ein Karussell und zwischendrin einen Auftritt der Showtänzer des SV Eula.

Die Stadtkapelle Owen läutet gegen 19 Uhr auch das abendliche Unterhaltungsprogramm ein. Danach gibt es Musik zum Tanz für Jung und Alt, und gegen 22 Uhr ist ein Höhenfeuerwerk vorgesehen.

Am Sonntag beginnt Tag drei des Feuerwehr- und Parkfestes traditionell mit einem Gottesdienst in der St. Laurentius Kirche, der 9.30 Uhr beginnt. Eine halbe Stunde später beginnt im Festzelt der musikalische Frühschoppen. Zum Anschauen und Staunen werden eine historische Feldschmiede und eine historische Feld-Bäckerei aufgebaut. Wer Lust hat, kann mit dem Kohrener-Land-Express die Gegend erkunden.

Ab 13 Uhr betritt der Entertainer und Sänger Ross Antony die Bühne. Der gebürtige Engländer, der in Deutschland lebt, wurde zunächst durch Rollen in verschiedenen Musicals (Hair, Tabaluga) bekannt. den Durchbruch schaffte er später als Teil der Band Bro’Sis. In den vergangenen Jahren ist der Blondschopf mit Drei-Tage-Bart als Schlagersänger unterwegs, unter anderem covert er mit Erfolg bekannte deutschsprachige Hits wie „Aber bitte mit Sahne“ oder „Himbeereis zum Frühstück“.

Von André Neumann