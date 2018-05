Borna

Ruhestörender Lärm war der Grund für einen Polizeieinsatz in Borna in der Nacht zu Mittwoch. Die Beamten stellten nach dem Eintreffen an der entsprechenden Wohnung Am Hochhaus neben Krach auch einen verdächtigen Geruch fest. Dem Vernehmen nach soll es einen lautstarken Streit zwischen dem dort wohnenden Paar gegeben haben.

Nachdem die Beamten in der Wohnung waren, wurden geringe Mengen an verschiedensten Betäubungsmitteln aufgefunden. Diese wurden beschlagnahmt. Die Bewohner müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Von thl