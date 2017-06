Mit einem festlichen Konzert wird die Orgel in der Prießnitzer Annenkirche am Sonntag wieder in Betrieb genommen. Das 1825 vom Bornaer Orgelbaumeister Carl Gottlob Häcker gebaute Instrument hatte 2004 durch eine Überhitzung schweren Schaden genommen. Die Gemeinde hat dafür Spenden gesammelt und mit rund 14 000 Euro die Restaurierung unterstützt.