„Ach, weiß Du noch“ – mit diesen Worten fingen etliche Gespräche am Wochenende im Kulturpark Deutzen an. Rund 200 einstige Arbeiter, die beim Bau der Erdgastrasse in der UdSSR mitgeholfen haben, waren gekommen, um an alte Zeiten zu erinnern. Für Außenstehende dürfte das Treffen ein Buch mit sieben Siegeln gewesen sein.