Landkreis Leipzig

In der Debatte um die Neuorientierung der Flüchtlingssozialarbeit hat sich jetzt der Runde Tisch Migration zu Wort gemeldet. Die Akteure äußern sich entsetzt über die Idee, dass der Kreis die Flüchtlingssozialarbeit selbst übernehmen will und sprechen von chaotischen Verhältnissen durch die Kündigung der bisherigen Träger. Bestehende Strukturen und Netzwerke würden ohne Not zerschlagen, die langjährige Arbeit qualifizierter Fachkräfte nicht gewürdigt.

Runder Tisch: „Nur die Spitze des Eisbergs“

Der Landkreis hatte 2015 die Sozialarbeit als unterstützendes Beratungsangebot etabliert. Seitdem bestanden Verträge mit fünf freien Trägern, die zum Dezember 2018 vom Kreis gekündigt wurden.

In der Öffentlichkeit sorgte bisher nur der ursprünglich geplante Millionenauftrag an einen umstrittenen Dienstleister aus dem Ruhrgebiet für Wirbel. Den Runden Tisch Migration treibt der Vorgang jedoch schon länger um. „Einen Millionenauftrag an einen Verein vergeben zu wollen, der mit Steuerhinterziehung und Veruntreuung von Geldern in Verbindung gebracht wird, ist mit Blick auf das gesamte Ausschreibungsverfahren nur die Spitze des Eisbergs“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Massive Bedenken schon im Sommer geäußert

„Für die Mitglieder des Runden Tisch Migration ist es absolut unverständlich, warum die bisherige Investition in den langjährigen Auf- und Ausbau der Flüchtlingssozialarbeit im Landkreis absichtlich verspielt werden soll.“ Bereits im Juni hatte das Gremium massive Bedenken gegen die Neuausschreibung der Aufgabe vorgebracht. In einem sechsseitigen Brief an Landrat Henry Graichen (CDU) listeten die Vertreter von freien Trägern und Verbänden ihre Kritikpunkte auf. Bemängelt wurden unter anderem arbeitsrechtliche, sozialpädagogische sowie datenschutzrechtliche Vorgaben des Kreises. Doch statt in Zusammenarbeit mit den bisherigen Trägern die künftige Ausgestaltung der Flüchtlingsbetreuung zu verhandeln, habe es ein intransparentes Vergabeverfahren und eine mangelnde Kommunikationsbereitschaft seitens des Landratsamtes gegeben, moniert Sandra Münch, Vertreterin des Runden Tisches, stellvertretend.

Standards soziale Arbeit nicht berücksichtigt

Die Arbeitsschwerpunkte, wie sie in der ersten Ausschreibung gefordert waren, seien im Hinblick auf die Standards sozialer Arbeit unzumutbar, kritisierte der Runde Tisch. So sollte es nach den Vorstellungen des Landkreises Aufgabe der Sozialarbeiter sein, die Flüchtlinge bei der Umsetzung der täglichen Hygiene zu unterstützen oder die Hausordnung durchzusetzen. Zudem wurden weitere Forderungen erhoben, die nach Meinung der bisherigen Träger wenig praktikabel waren. Dazu gehörte die vorherige Absprache von Interviewwünschen durch Journalisten oder die Vorgabe einer Kernarbeitszeit von 9 bis 16 Uhr, die sich an den Bürozeiten des Landratsamtes orientierte.

Grundsätze der Sozialberatung verletzt

„Zwar gab es kurze Zeit später eine erneute Ausschreibung, die aber im Kern keine großen Verbesserungen enthielt, was letztlich zu einem kollektiven Nichtbewerben der bisher zuständigen Träger führte“, so Münch.

Dass das Landratsamt in zwei Bereichen die Flüchtlingsarbeit jetzt neuerdings selbst übernehmen will, trifft ebenfalls auf wenig Verständnis. „Mit diesem Richtungswechsel können wir uns nicht einverstanden erklären“, meint Sandra Münch. Damit, so die Vertreterin des Bornaer Vereins Bon Courage, würden Grundsätze der Sozialberatung verletzt. „Die ausführende Behörde kann nicht gleichzeitig die Interessenten der Klienten vertreten. Stellen Sie sich vor, das Amt kürzt die Leistungen oder verhängt andere Sanktionen. Mit welcher Zielsetzung wird ein Beschäftigter der gleichen Behörde den Klienten dann beraten?“

Betroffene werden auf Leipzig ausweichen

Nicht umsonst fordere zum Beispiel die Liga der freien Wohlfahrtsverbände eine unabhängige Flüchtlingssozialarbeit. Diese dürfe nur ihren fachlichen Zielen und nicht den Interessen der öffentlichen Verwaltung verpflichtet sein. Dies sei in Sachsen in den meisten Regionen bisher Grundkonsens gewesen, unterstreicht der Runde Tisch Migration. Zudem habe sich der Kreis mit der Rückkehrerberatung schon eine Aufgabe an Land gezogen. „Mit dem Ergebnis, dass sich die Betroffenen aus dem Landkreis lieber in Leipzig beraten lassen, weil sie hier unabhängig und intensiver beraten werden.“

Von Simone Prenzel