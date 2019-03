Regis-Breitingen

Durch einen Zug tödlich verletzt wurde am Mittwochnachmittag ein 39 Jahre alter Mann in Regis-Breitingen. Er überquerte nach Informationen der Polizei gegen 16.45 Uhr im Bereich des Bahnhofs die Gleise, ohne auf den Zugverkehr zu achten. Dabei wurde er von einer S-Bahn der Linie 5X erfasst, die von Zwickau nach Halle unterwegs war. Da sie in Regis-Breitingen planmäßig nicht hält, durchfuhr sie den Bahnhof mit Tempo 100.

Lokführer macht Notbremsung

Möglicherweise nahm der Mann an, der Zug würde stoppen, und wechselte deshalb über die Schienen. Der Lokführer habe den Mann noch gesehen und eine Notbremsung eingeleitet. Er habe aber den Zug nicht rechtzeitig zum Stehen bringen können und den Mann überrollt, sagt Alexander Bertram, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig. Die S-Bahn habe erst rund 300 Meter hinter der Unfallstelle gestoppt. Fahrgäste seien nicht verletzt worden.

Der verunfallte Zug musste evakuiert werden. „In ihm waren rund 150 Reisende“, sagte Bahnsprecher Holger Auferkamp. Die Evakuierung habe sich über zweieinhalb Stunden erstreckt. Die betroffenen Reisenden seien mit Bussen weitertransportiert worden. Nach dem Unfall wurde der Zugverkehr auf der Strecke für Stunden unterbrochen. In der Folge verspäteten sich nach Auferkamps Worten 31 Züge. 23.30 Uhr seien die Unfallaufnahme beendet und die Strecke wieder frei gewesen.

Landespolizei ermittelt in dem Fall

„Aus unserer Sicht stellt es sich eher als ein Unfall dar. Ausschließen können wir einen Suizid aber nicht“, so Bertram. Die Ermittlungen, die in diesem Fall die Landespolizei führe –nicht die Bundespolizei, die üblicherweise für das Geschehen rund um die Bahn verantwortlich zeichnet –, sind Bertram zufolge noch nicht abgeschlossen.

Von Ekkehard Schulreich