Borna

Sie sind ständig in Bewegung, die Kinder und Jugendlichen beim Boxtraining des SC Borna. In der Turnhalle in Gnandorf mit dem Charme sozialistischer Zeiten. Wobei Bewegung bedeutet, dass die Jungen und auch Mädchen vor allem Runden drehen – auf das Kommando von Hans-Peter Hofmann. Bei den Boxern, die in diesem Jahr im Zentrum der LVZ-Aktion „Licht im Advent“ stehen, leitet der Vereinspräsident das Training selbst. Und er achtet darauf, dass auch nicht der geringste Schlendrian einzieht. Der Erfolg der jungen Sportler gibt ihm recht.

SC Borna stellt mehrere Sachsenmeister

Immerhin stellt der SC Borna mit seinen etwa 80 Mitgliedern mehrere Sachsenmeister. Etwa Rahim Davletmurzaev. Der 15-Jährige mit tschetschenischen Wurzeln ist Sächsischer Meister im Halbfliegengewicht. Und er ist nicht der einzige Landesmeister in den Reihen der Bornaer Boxer. Auch Nuradil Utsumiev ist bester Boxer seiner Alters- und Gewichtsklasse, im Mittelgewicht. Der junge Mann ist seit fünf Jahren in Deutschland, vier davon in Borna. Zum Boxen kam er, „weil es in Borna kein Ringen gibt“.

Salat und weißes Fleisch

Was zweifellos eine gute Entscheidung war. Auf dem Weg zum Landesmeistertitel gewann Nuradil Utsumiev drei Kämpfe hintereinander. Er ist Sportler durch und durch und achtet selbstverständlich auch auf seine Ernährung. „Salat und weißes Fleisch.“ Nuradil Utsumiev strebt nach Höherem. Derzeit bereitet er sich auf die Deutschen Meisterschaften vor – und die Titelverteidigung. Nicht sein letztes großes Ziel. Die Europameisterschaften wären eins, „vielleicht die Nationalmannschaft“ oder sogar ein Leben als Boxprofi.

Gegner studieren und Schwachstellen herausfinden

Wer zum Boxtraining geht, genießt früher oder später den Respekt seiner Kumpels. Das weiß Fabien Richter. Der Siebtklässler boxt seit zwei Jahren. „Weil ich übergewichtig war.“ Das ist längst vorbei, und mittlerweile geht er dreimal in der Woche zum Training nach Gnandorf. Fabien Richter weiß, worauf es beim Boxen ankommt. „Man muss den Gegner studieren und seine Schwachstellen herausfinden.“

Tänzerinnen und Boxer trainieren gemeinsam

Dafür, dass aus derartigen Ideen konkrete Projekte werden können, sorgt Hans-Peter Hofmann im Training. Daran nehmen auch Mädchen wie Angelie Hetzger teil. Die Elfjährige hat auch mal geboxt, „aber das hat mir dann keinen Spaß gemacht“. Dennoch trainiert sie weiter zweimal die Woche in der Gnandorfer Halle. „Ich tanze jetzt“, sagt die Fünftklässlerin von der Dinterschule. Die Erwärmung allerdings erfolgt gemeinsam mit den Boxern, und die hat es in sich.

Wer redet, muss Liegestütze machen

Schließlich nimmt sie den größten Teil der zweistündigen Trainingszeit ein. Wirklich vergnügungssteuerpflichtig sieht das allerdings keineswegs aus, was Trainerpräsident Hofmann von seinen Schützlingen verlangt. Während die ihre Runde drehen, müssen sie mit den Armen beispielsweise gleichzeitig Boxbewegungen ausführen, also nach vorn schlagen oder Arm und Hand zum Boden führen. Schweigend. Wer redet, bekommt eine Extra-Portion Liegestütze aufgebrummt, abzuleisten nach den Erwärmungsrunden.

Rezept funktioniert

Ein Rezept, das aber zu funktionieren scheint und das am Ende auch Meistertitel möglich macht. Wobei Nuradil Utsumiev und Rahim Davletmurzaev ganz sicher nicht die letzten sein dürften, die bei Meisterschaften auf dem Treppchen stehen.

Von Nikos Natsidis