Landkreis Leipzig

In der Diskussion um die Nominierung zum „Schleudersachsen 2018“ hat sich SPD-Kreischef Markus Bergforth hinter die Sächsische Integrationsministerin Petra Köpping gestellt. „Mit den Steuermitteln muss der Staat selbstverständlich sorgsam, wirtschaftlich und sparsam umgehen, denn es handelt sich um das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Dieser Grundsatz wird von uns nicht in Frage gestellt. Allerdings hat aus unserer Sicht der Staat gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern auch eine Informationspflicht, wofür er die eingenommenen Gelder verwendet“, so Bergforth. Gleiches gelte für die Sächsische Landesregierung. Petra Köpping habe in ihrer Funktion als Ministerin ihre zahlreichen hervorragenden Maßnahmen und Projekte durch eine ebenso gute Öffentlichkeitsarbeit begleitet, so die Kreis-SPD. „Wie sollen die Menschen in unserem Land auch sonst davon erfahren?“

Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping findet die Nominierung zum Schleudersachsen 2018 ungerecht. Sie habe kein Geld verschwendet. Gepostet von LVZ Kreis Leipzig am Dienstag, 23. Oktober 2018

Steuermittel für Biografie von Biedenkopf

Diese Werbung sorgt bei politischen Gegenspielern und beim Bund der Steuerzahler für Kritik. Quelle: Repro LVZ

Auch die Vorwürfe von CDU-Kreischef Georg-Ludwig von Breitenbuch an die Adresse seiner Parteikollegin kontert Bergforth: „Herr von Breitenbuch sollte eigentlich wissen, dass man Amt und Partei trennen muss. Petra Köpping hat jedenfalls in keiner einzigen Ausgabe des Landkreisjournals als SPD-Abgeordnete Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Unverschämt und peinlich sind somit die Vorwürfe von Herrn von Breitenbuch selbst. Aber dass die CDU mit zweierlei Maß misst, kennt man ja mittlerweile. Man denke nur an die Tagebücher eines ehemaligen Ministerpräsidenten.“ Eine Formulierung, mit der die Kreis-SPD auf die mit Steuermitteln finanzierte Biographie von Ex-Landesvater Kurt Biedenkopf anspielt und darauf aufmerksam macht, dass der Steuerzahler weitgehend die Veröffentlichung der Biedenkopf-Tagebücher finanziert. Sachsen gab damals insgesamt 307 900 Euro für die ersten drei Bände der Lebenserinnerungen aus. Die Beihilfe stammte aus dem Etat der Staatskanzlei und floss an die CDU-nahe Konrad-Adenauer- Stiftung.

Bergforth: Köpping steht für offensive Informationspolitik

„Darüber hinaus stellt sich aber generell die Frage, wo nun überhaupt das Problem liegt?“, meint Bergforth. „Die Politik soll die Bürgerinnen und Bürger informieren. Oft wird ihr vorgeworfen, dies nicht zu tun. Mit Petra Köpping haben wir eine Politikerin in unserem Landkreis, die sehr offensiv die Menschen informiert. Was also ist daran falsch?“, erklärt Bergforth abschließend.

Von Simone Prenzel