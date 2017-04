Böhlen. Neue Strukturen, die Sanierung der Jahnbaude und ein Fußballschulcamp samt Osterfeuer und Spendensammlung: Der SV Chemie Böhlen hat sich so einige Vorhaben auf die Agenda des Jahres geschrieben. Mit dem Führungswechsel im vergangenen Jahr war das auch dringend nötig, wie Jugendleiter Detlef Sander vom erweiterten Vorstand betont. Doch die größten Eisberge der letzten Zeit sind umschifft, nun warten neue Herausforderungen.

Die erste steht bereits Mitte April an, zu Gast ist eine Fußballschule, die in Kooperation mit Lok Leipzig die sechs- bis 14-jährigen Nachwuchskicker über den Platz scheucht und etliche Tipps und Kniffe verrät. „Es ist das erste Mal, dass wir eine Fußballschule hier haben“, sagt Sander. Am 15. April gebe es zudem im Anschluss an das Camp ein Eltern-Kind-Turnier und einen Nachmittag der offenen Tür. Sportbegeisterte Kinder und Erwachsene haben die Möglichkeit, die Sektionen Kegeln, Schach und Fußball kennenzulernen und sich über die Trainingszeiten und den Punktspielbetrieb zu informieren. Und da auch noch Ostern an dem Wochenende ist, wird abends ein Feuer entzündet. „Da nutzen wir als Verein die Chance und sammeln Spenden“, macht der Jugendleiter deutlich. Denn etwas Geld werde dringend benötigt – für die zweite Herausforderung des Jahres.

Im Sommer will sich der Vorstand um Leader-Förderung bemühen, das Vereinshaus Jahnbaude muss an vielen Ecken und Ende saniert werden.

Am wichtigsten ist laut Sander eine neue Heizungsanlage. Die derzeitige verbrauche viel und habe etliche Jahre auf dem Buckel. Die Sanitäranlagen benötigen ebenfalls eine Rundum-Instandsetzung, außerdem erhofft sich die Vereinsführung durch den Anbau von Fenstergittern einen niedrigeren Versicherungsbeitrag. Doch da die Fördergelder erst nach Umsetzung des Vorhabens in Höhe von 80 Prozent ausgezahlt werden, bleibt dem Verein nichts anderes übrig, als in Vorleistung zu gehen und diese über einen Zwischenkredit zu finanzieren. Im Sommer solle der Antrag rausgehen. Er umfasst aber nicht nur die Arbeiten an der Jahnbaude selbst, sondern auch die an der Kegelhalle. „Hier ist ebenfalls einiges zu tun“, sagt Sander, „Heizung, Fenster und Türen müssen dringend saniert werden.“

Mittlerweile ist der Verein aus den unruhigen Fahrwassern der vergangenen Monate wieder raus. Wie die LVZ berichtete, hatte der frühere Vorsitzende Klaus Weiß sein Amt zur Verfügung gestellt. Daraufhin wurde kurzfristig ein neuer Vorstand „aus dem Boden gestampft“, wie es Sander beschreibt. Gleichberechtigt wirken nun an der Spitze Manuela Funke (Abteilungsleiterin Fußball), Olaf Arnold (Abteilungsleiter Kegeln), Siegfried Göbel (Schach) sowie Schatzmeisterin Petra Weber und Kassierer Mike Lohse. „Wir wurden ins kalte Wasser geschubst und mussten erst einmal sehen, was auf uns zukommt“, so Sander. Heute läuft vieles wieder in geregelten Bahnen, alte Strukturen wurden jedoch rigoros auf den Prüfstand gestellt. Durchgefallen dabei ist der einstige Service für die Fußballspieler, dass eine angestellte Wäschefrau die Trikots, Hosen und Stutzen wäscht. Mittlerweile sind die Mannschaften dafür selbst zuständig. Durchgefallen ist auch, dass sich die Vereinsmitglieder nicht um Erhalt und Pflege der Anlage kümmern müssen. „Es gibt nun Arbeitseinsätze, die verpflichtend sind“, erklärt der Jugendleiter. Wer nicht dabei sei, müsse die Stunden abzahlen. Erst kürzlich war wieder große Reinigungsaktion angesagt: Heckenschnitt, Müllsammlung und Platzpflege gehörten zum Programm.

Ein Problem, mit dem die Fußballer in der Vergangenheit immer wieder zu kämpfen hatten – die „Umwälzung“ des Spielfeldes durch Maulwürfe –, haben Verein und Kicker wieder halbwegs in den Griff bekommen. Das Mittel: „Wir lassen auch die Kinder auf dem Platz spielen, seitdem haben sich die Maulwürfe wohl wegen des Lärms kaum noch blicken lassen“, vermutet Sander. Unter dem alten Vorstand sei das wohl nicht gern gesehen worden.

Mehr als 200 Mitglieder hat der SV Chemie Böhlen derzeit, darunter 64 Kinder und Jugendliche. Vielleicht werden es am 15. April noch mehr. Beginn des Nachmittags der offenen Tür ist 13 Uhr.

Für das Fußballcamp vom 13. bis 15. April sind noch Anmeldungen unter www.kickandbody.de möglich.

Von Julia Tonne