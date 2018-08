Borna

Es ist flächenmäßig keine große Baustelle, die seit Montag die Sachsenallee im Herzen Bornas komplett sperrt. Nur zwei Steinwürfe lang ist die Absperrung zwischen Abtsdorfer Straße und der kleinen Theo-Neubauer-Straße – doch dieses Projekt hat es in sich und bringt den Nah- und Fernverkehr der Kreisstadt ordentlich durcheinander.

Verkehr nimmt Schleichwege durch die City

Die Sachsenallee als Bundesstraße 93 ist eine wichtige Verbindung zwischen Leipzig und Altenburg. Der Fernverkehr wird nun großräumig umgeleitet. So werden Pendler über das Eschefelder Kreuz und die B 7 nach Altenburg geschickt. Lastwagen sollen sogar über die A 72 fahren. Die Praxis allerdings zeigt, dass viele eben doch die Schleichwege durch die City nehmen – auch ohne gelbe Umleitungsschilder.

So biegen also kleine und große Fahrzeuge aus Richtung Leipzig kommend direkt vor der Baustelle links in die Angerstraße und fahren dann über Bahnhofstraße und Deutzener Straße hinter der Baustelle wieder auf die Sachsenallee.

Überlastete Nebenstraßen

Das bedeutet nun wesentlich mehr Verkehr für diese Pisten – was gleich am Montag deutlich wurde. Besonders am Morgen und Nachmittag waren diese Straßen zum Teil so voll, dass Autofahrer der angrenzenden Nebenstraßen Mühe hatten, sich in die Fahrzeug-Schlangen einzureihen. Dort Fahrrad zu fahren, ist zu diesen Zeiten nicht zu empfehlen.

„Ganz klar haben wir jetzt hier ein erhöhtes Verkehrsaufkommen“, sagte die Angestellte einer Firma in der Bahnhofstraße. Auch im Friseursalon bemerkten die Mitarbeiterinnen „deutlich mehr Autos“. Die Belastung halte sich aber am Tag 1 im Rahmen, meinten die Damen.

Beschilderung wird nochmals überprüft

Vor der Ampel der Deutzener Straße gab es Dauerstau den ganzen Tag über, bestätigte ein Anwohner. Er vermutete, dass die Umleitungsschilder vielleicht falsch aufgestellt seien. Seiner Meinung nach sollte der Verkehr über die Altenburger Straße geleitet werden, deshalb sei auch eine Extra-Ampel an der Kreuzung Altenburger Straße / Sachsenallee montiert worden.

Im Bornaer Rathaus wurde dies auf LVZ-Anfrage verneint: Die Ampel sei aufgestellt worden, weil wegen der Baustelle generell dort mehr Verkehr zu erwarten sei. Bisher habe es keine Beschwerden bei der Stadtverwaltung gegeben. Die untere Straßenverkehrsbehörde werde eventuell noch einmal prüfen, ob die Beschilderung ausreicht, hieß es weiter.

Umleitung bis Ende des Jahres

Die Stadt ist nicht Bauherr für das Großprojekt, sondern nur Partner. Der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land ist hier federführend. Im Untergrund wird ein großer Mischwasserkanal ausgetauscht. Das Stahlbetonbauwerk hat beeindruckende Maße: 6,75 Meter lang, vier Meter breit und fast vier Meter hoch. Verbaut wird es in rund 4,50 Metern Tiefe. Bereits im vergangenen Monat begannen die vorbereitenden Arbeiten in der Abtsdorfer Straße.

Wenn der neue Kanal im Boden ist, werden Fahrbahn, Geh- und Radwege instand gesetzt. Geplant ist die Baustelle – und damit auch die Umleitung – derzeit bis Ende des Jahres.

Von Claudia Carell