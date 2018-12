Borna

Seit Freitagmittag ist die Sachsenallee in Borna wieder offen. Zwar nur mit einer Spur in jeder Richtung, aber dennoch dürfte die Freigabe bei vielen Autofahrern ein fröhliches Juchhu ausgelöst haben. In den kommenden Wochen ist das lange Stehen im Stau auf den Umleitungsstrecken erst einmal passé. Vor allem die Bewohner in der Bahnhofstraße, die am Tag der Freigabe noch einen recht spektakulären Unfall miterlebt haben, dürften wieder etwas zur Ruhe kommen.

Dass die Freigabe erst am Freitag erfolgt ist, irritierte im Vorfeld einige Bornaer. LVZ-Leser Dietmar Grimmer hatte unter anderem bemängelt, dass Anfang der Woche einige Bauarbeiter nur „rumstanden“ und die Straße eigentlich fertig gewesen sei.

Einige Baufirmen waren schneller als andere

Diesem Bild widerspricht Bauleiter Michel Moeller vom federführenden Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL). „Eine Baufirma ist früher fertig geworden als gedacht. Allerdings haben die danach folgenden Firmen ihren Einsatz nach dem ursprünglichen Plan getaktet und konnten nicht früher loslegen“, begründet er. Nicht alle Beteiligten könnten kurzfristig loslegen, weil einer schneller gewesen sei.

wie lange Sachsenallee offen ist, ist noch unklar

Wie lange die Sachsenallee jetzt offen ist, bleibt erst einmal unklar. Denn wenn laut Michael Spitzner, Geschäftsführer des ZBL, das Wetter mitspielt, könnte der dritte Teilabschnitt zwischen Theo-Neubauer- und Lobstädter Straße (B176) noch vor dem Frühjahr in Angriff genommen werden. „Wenn es nicht gerade Dauerfrost gibt, ziehen wir die Bauarbeiten vor“, sagt Spitzner. Dann allerdings wäre es mit der gerade erst neu gewonnenen Ruhe in der Bahnhofstraße schon wieder vorbei.

Von Julia Tonne