Im 110. Jahr des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz fand das alljährliche Jahrestreffen mit Hauptversammlung diesmal im Leipziger Land statt. In Borna waren am gesamten Wochenende etwa 170 Teilnehmer anwesend, so Geschäftsführerin Susanna Sommer. Für den Landesverein sei es ohnehin höchste Zeit gewesen, einmal nach Borna und damit in den Leipziger Raum zu kommen, hatte sie bereits im Vorfeld der Veranstaltung klargemacht.

Mitglieder aus dem Landkreis dabei

Das Gros der mehr als 1000 Personen und über 70 Körperschaften – Verbände, Kommunen und Vereine – des Landesvereins stammt nämlich aus dem Raum Dresden. Aus dem Landkreis Leipzig gehören neben dem Bornaer Museum und dem Museum Burg Gnandstein auch die Gemeinde Großpösna, das Göschenhaus in Grimma und die Pegauer Heimatfreunde dazu.

Führung durch die Emmauskirche in Borna. Quelle: Thomas Kube

Neben der Jahreshauptversammlung im Stadtkulturhaus Borna standen zahlreiche heimatkundliche Führungen auf dem Programm, so in Museen der Umgebung, aber auch durch die Stadt selbst, zum Schillerhaus nach Kahnsdorf oder ins Leipziger Neuseenland.

Führung durch Bornaer Kirchen

Die Teilnehmer hatten die Qual der Wahl. Bei der Kirchenführung durch die drei Bornaer Kirchen im Stadtgebiet vermittelte Kirchenführer Udo Hackenberg in seiner lockeren Art und Weise Wissenswertes über die Gotteshäuser. Dabei sorgte der sonstige DJ und Entertainer mit manch Anekdote für Lacher und kurzweilige Unterhaltung.

