Sachsens Ministerpräsident geht in Böhlen unters Volk

Landkreis Leipzig/Böhlen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geht unters Volk: Der neue Landeschef kommt am 26. März nach Böhlen. Im dortigen Kulturhaus findet das „Sachsengespräch“ statt, zu dem der Regierungschef eine noch nicht näher bezifferte Zahl von Ministern und Staatssekretären mitbringt.

Jeder, der will, kann mit dem ersten Mann im Land ins Gespräch kommen. Ganz ohne Vorbedingung und vor allem ohne Voranmeldung. Als Kretschmer-Vorgänger Stanislaw Tillich im August vorigen Jahres in Wurzen weilte, war das noch anders. Rein und mitreden durfte nur, wer sich angemeldet hatte.

Austausch von Ideen zur gemeinsamen Gestaltung des Landes

Kretschmer geht es lockerer an. In ungezwungener Atmosphäre möchten der Ministerpräsident, Landrat Henry Graichen und weitere Verantwortungsträger mit Bürgern ins Gespräch kommen. Es gehe darum, sich über Vorstellungen und Ideen zur gemeinsamen Gestaltung des Landes auszutauschen, teilt die stellvertretende Regierungssprecherin Lea Mock mit. An Gesprächsthemen herrscht kein Mangel. Diese sollen von Bildung, Sicherheit, Straßen- und Radwegebau, öffentlichem Nahverkehr, Breitbandausbau und Wirtschaft bis hin zu Integration und medizinischer Versorgung auf dem Land reichen.

Kretschmer will mit den „Sachsengesprächen“ unter Beweis stellen, dass er ein Ministerpräsident zum Anfassen ist. Für die Premiere hatte sich der MP den Erzgebirgskreis ausgesucht. Aus der Region Aue/Schwarzenberg hatte es zuvor besonders heftige Kritik an der Landespolitik gehagelt.

Gespräche an Thementischen

Auch das Böhlener Kulturhaus bietet reichlich Platz für den Austausch zwischen Regierung und Volk. Geplant ist dafür folgender Ablauf: Um 19 Uhr sollen die Teilnehmer kurz vorgestellt werden. Ab 19.30 Uhr sind Gespräche an einzelnen Thementischen geplant. Zur Abschlussdiskussion läutet der Gong um 20.30 Uhr im Großen Saal des Kulturhauses. Einlass ist bereits ab 18.15 Uhr.

„Viele Sachsen haben Ideen, möchten die Gesellschaft mitgestalten und sich bei Themen wie Bildung, Kita, Vorsorge, Verkehr und Umwelt einbringen“, erklärt Kretschmer im Vorfeld. „Miteinander zu reden, sich auszutauschen, ist wichtig für eine lebendige Demokratie und die Zivilgesellschaft. Ich freue mich auf anregende Gespräche und lebhafte Debatten. Jeder ist herzlich eingeladen.“

Landrat Graichen hofft auf hohe Beteiligung

Auch Landrat Henry Graichen (CDU) begrüßt die Gesprächsoffensive: „Der Wunsch nach Politik zum Anfassen, nach Austausch und Diskussion ist meiner Erfahrung nach recht groß. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Menschen diesen Abend dafür nutzen. Denn Ideen und Vorstellungen darüber, wie wir unsere Gesellschaft gestalten wollen, bringen uns alle weiter.“ Bislang fanden „Sachsengespräche“ in Aue, Neustadt und Reichenbach statt. Sämtliche Veranstaltungen waren gut besucht. Nahezu 600 Bürger nutzten zum Beispiel das Auftakt-Forum in Aue, um Kretschmer auf den Zahn zu fühlen.

Sachsengespräch im Kulturhaus Böhlen, Leipziger Straße 40, Montag, 26. März, Beginn: 19 Uhr (Einlass ab 18.15 Uhr), eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

