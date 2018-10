Borna

Am Mittwoch feiert der neue Radio PSR Sachsensong „Zusammen“ Premiere. Da der Sender damit den Startschuss für die groß angelegte Partnerschaft mit den Freiwilligen Feuerwehren in Sachsen gibt, wurde das Video passend auf der Wache der Freiwilligen Feuerwehr in Borna gedreht.

Für die Premiere hat sich Moderator Steffen Lukas nun etwas Besonderes einfallen lassen. Er sendet ab 5 Uhr morgens live aus der Feuerwache Borna in der Röthaer Straße. Um 6 Uhr ist dann das erste Mal das Lied zu hören, gleichzeitig wird das Video im Internet veröffentlicht und vor Ort in der Feuerwehrwache den Kameraden gezeigt, die beim Dreh tatkräftig mitgeholfen haben. Als Dankeschön gibt es zudem ein Frühstück für die ehrenamtlichen Brandschützer.

Wetterbericht kommt von der Drehleiter

Den gesamten Morgen stellen Steffen Lukas und Claudia Switala die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren in Sachsen in den Fokus, senden den Wetterbericht direkt oben von der Drehleiter und sprechen mit den Kameraden vor Ort.

Von jto