Neukieritzsch/Lobstädt

Eine kurzfristige und erst spät angekündigte Straßensperrung in Lobstädt sorgt für neuen Ärger. Betroffen ist ein 350 Meter langer Abschnitt der Bundesstraße 176 ( Bornaer Straße) zwischen der Ampelkreuzung mit der Glück-Auf-Straße und dem Ortsausgang in Richtung Neukieritzsch. Auf dem Straßenstück, welches die Brücken über die Pleiße und eine ehemalige Werksbahn umfasst, wird der Asphalt erneuert.

Lobstädt wird zur Sackgasse

Durch die Baustelle ist der südlich der B 176 gelegene Hauptort von Lobstädt plötzlich zur Sackgasse geworden, und die direkte Verbindung in den nördlichen Ortsteil ist unterbrochen. Das ärgerte am Montag vor allem Pendler, die ohnehin schon durch die Sperrung der Sachsenallee in Borna genervt sind.

Carmen Riedel aus Kahnsdorf kann ein Lied davon singen. Die Leiterin der Kindertagesstätte fuhr am Montagmorgen wie gewohnt zur Arbeit und sah noch nichts von der neuen Baustelle in Lobstädt. Wegen der gesperrten Sachsenallee führt der direkte Weg von und zur B 176, auf der sie normalerweise fährt, durch die Innenstadt von Borna. Um das zu vermeiden, verlässt sie Borna am Abend in Richtung Deutzen, um dann durch Lobstädt in Richtung Großzössen und Kahnsdorf zu fahren. Dazu muss sie in Lobstädt die B 176 kreuzen.

An diesem Montag stand sie dort gleich mit mehreren anderen Autofahrern vor der Baustelle. „Da standen drei vor mir und fünf hinter mir, und alle mussten wenden“, erzählt die Kita-Leiterin und verschweigt nicht, dass der Ärger in dem Moment groß war.

Behinderungen auch in Gegenrichtung

Auch in der Gegenrichtung ergibt sich jetzt ein verwirrendes Bild. Wer aus Richtung Rötha auf der Glück-Auf-Straße den nördlichen Teil von Lobstädt durchfährt, stößt vorn an eine Kreuzung, an der es eigentlich in keine Richtung weitergeht: rechts Baustelle, vorn der Bahnhof, links Sackgasse.

Eigenartig ist nicht nur, wie überraschend plötzlich die Straße gesperrt wurde, sondern auch, warum der Abschnitt gerade jetzt gemacht wird, wo er Teil der Umfahrungsmöglichkeiten für die Sperrungen in Borna ist. Erst im November vorigen Jahres war auf derselben Bundesstraße zwischen Lobstädt und Neukieritzsch der Belag erneuert worden. Autofahrer wunderten sich damals, warum der ebenfalls stark verschlissene Teil, der jetzt gesperrt ist, damals nicht gleich mit gemacht wurde.

Sperrung in Lobstädt noch mehrere Tage

Kurios: Der damalige, rund 1,5 Kilometer lange Abschnitt war eine Baustelle des Landratsamtes. Jetzt ist aber das Landesamt für Straßenbau und Verkehr der Auftraggeber. Laut offizieller Baustelleninformation der Behörden dauert die Sperrung bis zum 26. April 20 Uhr. Die Umleitung führt über Neukieritzsch und Deutzen.

Laut Nicole Wernicke, Sprecherin des Lasuv, „müssen kurzfristig verkehrssicherheitsgefährdende Spurrillenbildungen, Unebenheiten sowie Fehlstellen durch die Erneuerung der Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht beseitigt werden.“ Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Fahrbahnen markiert.

Die Gesamtbaukosten für die Baumaßnahme gibt das Lasuv mit rund 100000 Euro, die der Bund trägt. Die Verkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer „um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen und um besonders umsichtige Fahrweise im Baustellenbereich und auf den Umleitungsstrecken“, heißt es weiter.

Kommentar: Schlechtes Timing und viele Fragen Ein Kommentar von André Neumann Wenn’s schon dicke kommt, dann hält man auch noch ein bisschen mehr aus. Das mögen sich die Verkehrsplaner beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) gedacht haben, als sie jetzt in Lobstädt die nächste Straßenbaustelle eröffneten. Eine 14-tägige Vollsperrung mitten in einer der letzten noch verbliebenen nahen Umfahrungsstrecken für die Sperrung der Sachsenallee in Borna nervt Pendler und Anlieger gleichermaßen. Zum schlechten Timing kam noch die äußerst kurze Vorwarnzeit hinzu. Am Freitag gab es nur eine knappe Meldung vom Landratsamt, wo man selbst überrascht war. Das Lasuv informierte die Öffentlichkeit bis zur Anfrage durch die LVZ gar nicht. Immerhin: Dafür gab es eine Entschuldigung. Womit immer noch nicht gesagt ist, warum der Asphalt, der hier schon geraume Zeit marode ist, gerade jetzt so dringend runter musste. Komisch auch, dass das jetzige Stück nicht gleich im vergangenen Herbst mit erneuert wurde, als das schon zwischen Lobstädt und Neukieritzsch geschah. Hätte Geld, Nerven und Ärger gespart. Doch halt: Das damalige Stück ein- und derselben Bundesstraße hatte der Landkreis bauen lassen. Das jetzige Stück aber, das sich unmittelbar anschließt, hat die Landesverkehrsbehörde in Auftrag gegeben. Warum das so ist, muss Otto-Normalautofahrer auch nicht verstehen.

Von André Neumann