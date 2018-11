Landkreis Leipzig/Borna

Zur Eröffnung der Sächsischen Frauenwoche wurde am Freitag von der Zweiten Beigeordneten des Landkreises Ines Lüpfert sowie Gleichstellungsbeauftragter Konstanze Morgenroth eine Fahne mit der Aufschrift „Frei leben ohne Gewalt“ aufgezogen. Vorher wurde bereits mit dem Bornaer Bürgermeister Karsten Richter auf dem Marktplatz in Borna durch den Fahnenaufzug ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt.

Dass Gewalt gegen Frauen ein Thema ist, zeigt die aktuelle Statistik: „2017 wurden durch die Polizei im Landkreis Leipzig 542 Fälle von häuslicher Gewalt registriert. Die körperlichen Übergriffe reichen von Wegstoßen, Ohrfeigen, Schlagen mit Gegenständen bis zur Gewaltanwendung mit Waffen“, so Morgenroth. Etwa jedes zweite Opfer habe nach den Gewaltanwendungen Verletzungen davongetragen, diese reichten von leichten Körperverletzungen bis hin zum Tod. „Im Bereich der Polizeidirektion Leipzig gab es im letzten Jahr vier Todesfälle durch häusliche Gewalt und 13 Fälle von versuchter Tötung.“

Konstanze Morgenroth und Ines Lüpfert (r.) hissen zur Eröffnung der Sächsischen Frauenwoche eine Fahne vorm Landratsamt des Landkreises Leipzig. Quelle: Landkreis

Die Täter seien Familienmitglieder oder nahe Angehörige, in der Mehrzahl der Fälle handele es sich um Lebensgefährten oder ehemalige Lebensgefährten. Laut polizeilicher Kriminalstatistik folgen dann die Ehepartner. „Die Opfer“, so Morgenroth weiter, „sind zum absolut überwiegenden Teil weiblich, die Täter hingegen hauptsächlich männlich.“ Zwei Drittel der von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen haben schwere oder sehr schwere körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlitten.

Konstanze Morgenroth, Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Leipzig, macht deutlich: „Frauen sind von häuslicher Gewalt mehr bedroht als durch andere Gewaltdelikte. Das heißt, statistisch gesehen ist die eigene Wohnung der gefährlichste Ort für Frauen."

Sächsische Frauenwoche: Eröffnung in Borna Quelle: Landkreis

Um auf dieses Tabuthema aufmerksam zu machen und Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen, finden noch bis zum 26. November zahlreiche Veranstaltungen im Landkreis Leipzig statt, die auf das Thema „Häusliche Gewalt" aufmerksam machen. Alle Bürger sind zu den Veranstaltungen herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei

Von sp