Wolfgang Six ist Karnevalist mit Leib und Seele. Seit 50 Jahren gehört er dem Pegauer Karnevalklub an und hat sich vor allem als Büttenredner einen Namen gemacht. Doch was heißt einen Namen. Der Sixer schlüpfte in die unterschiedlichsten Rollen: ob Hexe Peg-Gau-Gau oder Rathausdiener Nieselpriem. Jetzt hat er den Sächsischen Karnevalsorden in Gold bekommen.