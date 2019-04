Lobstädt

Beethovens Vertonung der „Ode an die Freude“ von Friedrich Schiller dürfte jeder kennen. Nicht zuletzt, weil sie den Text für den Schlusschor der 9. Sinfonie des Wiener Klassikers ist, die gerade im Großraum Leipzig wegen der traditionellen Jahresend-Aufführungen des Gewandhausorchesters außerordentlich populär ist.

Dabei handelt es sich keineswegs um die einzige Vertonung der Schillerschen Zeilen. Mindestens eine weitere soll am 5. Juli 2020 in Kahnsdorf erklingen. Anlass dafür ist das Schillerfest, das auf diese Weise wiederbelebt werden soll.

Schillerstück in Kahnsdorf geplant

Bei der Veranstaltung am Schillerhaus in Kahnsdorf, die im vergangenen Jahr ausfiel, ist neben einer Aufführung des Stücks „ Schiller in Kahnsdorf“ aus der Feder des Bornaer Autors Michael Potkwonik auch ein spezieller musikalischer Programmteil geplant. Dabei handelt es sich um eine halbe Stunde Chormusik, wobei ausschließlich Lieder zu hören sind, deren Texte von Friedrich Schiller und seinem Freund Theodor Körner stammen.

Dessen Vater Christian Gottfried Körner hatte den späteren Weimarer Klassiker im Jahr 1785 nach Kahnsdorf eingeladen, nachdem er einige Wochen im heutigen Schillerhaus in der Menckestraße im damaligen Leipziger Vorort Gohlis gewohnt hatte.

Inspiration zur „Ode“ in Kahnsdorf

Dort wie in Kahnsdorf dürfte Schiller zu seiner „Ode an die Freude“ inspiriert worden sein, was auch noch für seinen anschließenden Aufenthalt im heutigen Dresdener Stadtteil Loschwitz gilt. In jedem Fall liegt Schillers Zeit an den drei Orten im nächsten Jahr 235 Jahre zurück, was sich durchaus als Jubiläum verstehen lässt.

Für den musikalischen Teil der Jubiläumsveranstaltung zeichnet Viktor Vetter verantwortlich, ausgebildeter Konzertpianist, der einst am berühmten Moskauer Konservatorium studiert hat. Mittlerweile ist der 67-Jährige seit einem Vierteljahrhundert Leiter des Gemischten Chores Neukieritzsch, der sozusagen der Kristallationspunkt für das Konzert beim Schillerfest im nächsten Jahr bildet. Allerdings, so Viktor Vetter, werden mehr Sänger gebraucht.

Projektchor fürs Konzert in Kahnsdorf

Der Gemischte Chor Neukieritzsch zählt 33 Frauen und Männer. Mit von der Partie sein dürfte auch der Männerchor Bad Lausick, den Vetter ebenfalls leitet. Weil aber insgesamt etwa 100 Sänger vor dem Publikum stehen sollen, denkt der Chorleiter an die Bildung eines Projektchores – einen temporären Zusammenschluss von sangesfreudigen Frauen und Männern, die sich zuvor zur Einstudierung des Schiller-Körner-Programms zu gemeinsamen Proben zusammenfinden.

„ Lützows wilde Jagd“ in Kahnsdorf

Auf dem Programmzettel des ganz besonderen Konzerts stehen bekannte Lieder wie „ Lützows wilde Jagd“ ebenso wie eine Version der „Ode an die Freude“, die vermutlich kaum jemand kennt. Konkret um ein Werk von Johann Abraham Peter Schulz (1747 bis 1800), der bekannte Lieder wie „Der Mond ist aufgegangen“. Chorleiter Vetter setzt die Stücke, die einst für Männerchöre geschrieben wurden, für Gemischten Chor um. Und selbstverständlich steht auch eine Fassung des Schlusschors aus der 9. auf dem Programm. Begleitet werden die Sänger beim Schillerfest 2020 vom Musikverein Neukieritzsch/Regis.

Aufführung auch in Borna

Wie genau die gemeinsame Probenarbeit des Projektchors organisiert wird, ist noch nicht ganz klar. Womöglich mit regelmäßigen Proben im Neukieritzscher Gemeindezentrum, wo sich auch der Gemischte Chor Neukieritzsch zu seinen Übungsstunden trifft. Denkbar wäre auch ein Probenwochenende. Damit sich der Aufwand lohnt, soll es nicht bei einem einmaligen Konzert bleiben. Die musikalische Feierstunde soll auch ins Bornaer Zwiebelfest integriert werden, das Ende August 2020 stattfindet.

Interessenten können sich melden

Interessenten aber werden bereits jetzt gesucht. Sie können sich melden bei Christine Vetter, der Vorsitzenden des Gemischten Chors Neukieritzsch – und zwar unter den Telefonnummern 034345/23 830, 0172/1391487 oder per Mail: quargi52@web.de.

