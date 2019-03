Groitzsch/Pegau

Das prachtvolle Wochenendwetter lockte überall in der Region die Kleingärtner nach draußen. Da wurden Beete angelegt, Dächer ausgebessert und Zäune gestrichen. So mancher wollte aber einfach mal nur ein wenig frische Luft genießen. Mit Erdarbeiten hatte der Pegauer Gerd Rist eher wenig zu tun. Bei ihm steht die Tierhaltung an erster Stelle.

„Ich halte Warzenenten, aber auch Kaninchen“, erzählte er. Der Vorteil seiner Federtiere sei, dass sie sich auf dem weiträumigen Gelände einen Teil ihres Futters selbst suchen können. „Die Enten sind das ganze Jahr über draußen, nur nachts müssen sie in den Stall. Denn dann sind hier Waschbär, Fuchs und Bussard unterwegs, da sollte man die Tiere besser einschließen.“

Selbst gezüchtet, schmeckt am besten

Seine Erpel würden bis zu fünf Kilo auf die Waage bringen, die Enten immerhin bis zu drei Kilogramm. „Selbst gezüchtet schmeckt immer am besten. Und sehen kann man das übrigens auch: Fleisch aus dem Laden wird in der Pfanne richtig wässrig.“

Gerd Rist ist ein Naturmensch. „Ich stamme aus Altenburg, meine Großmutter wohnte auf dem Dorf. Ich wollte schon immer Tiere haben. Jetzt als Rentner habe ich dafür viel Zeit.“ Draußen aktiv zu sein halte ihn fit. „Da roste ich mit meinen fast 70 Jahren nicht ein.“ Auch selbst geerntetes Obst ist ihm wichtig. „Die eigene Pfirsich-Marmelade schmeckt einfach lecker.“

Doppelt hält besser: Gleich zwei Gärten

Zum Saisonstart entfernte er die Johannisbeeren-Sträucher an seinem Zaun. „Die Enten fressen die immer ab, jetzt pflanze ich die Sträucher in meinen anderen Garten. Den habe ich schließlich auch noch.“ Leider würden auch immer mal wieder Leute ihren Abfall beim ihm über den Zaun werfen. „Das ist der Nachteil, wenn der Garten an der Außenseite der Anlage liegt.“

Auch in Groitzsch herrschte in vielen Parzellen ein reges Treiben. „Meinen Garten habe ich schon fast 30 Jahre. Den hatten wir uns damals zugelegt, als unsere Tochter noch klein war“, erzählte Roland Koch, der in der Kleingartenanlage „Erholung“ aktiv ist. Am Sonnabend zog er seine Beete glatt, schon bald werden sich da die ersten Pflanzen zeigen.

Der Groitzscher Roland Koch macht seine Beete fertig. Quelle: Bert Endruszeit

„Ich baue sehr viel an: Erdbeeren, Zwiebeln, Bohnen und Kartoffeln.“ Den richtigen Umgang mit den Gartengeräten habe ihm einst sein Opa gezeigt. „Der hatte selbst einen Garten, dort habe ich als Kind viel Zeit verbracht.“ Den nötigen Sachverstand steuert heute Kochs Gattin bei. „Meine Frau arbeitet in einer Gärtnerei, bei uns ist sie deshalb für die Blumenbeete zuständig. Ich übernehme dann alle anderen Erdarbeiten.“

Jeder Sonnenstrahl wird genutzt

Koch arbeitet bereits seit rund einer Woche regelmäßig auf seiner Scholle. „Jeder schöne Tag wird genutzt.“ Da der Nachbargarten leer steht, kümmere er sich hin und wieder dort um den Rasen. „Sonst wächst ja das Unkraut bis zu mir.“ Sein Garten ist für ihn nicht das einzige „natürliche“ Hobby.

„Ich bin auch noch Angler. Und wenn die Fische mal nicht beißen, dann gehe ich eben in den Garten.“ Im günstigsten Fall und der passenden Jahreszeit kann er dann ein mehrgängiges Menü komplett aus eigener Kraft zaubern: frisch gefangener Fisch, und dazu alle Beilagen und der Nachtisch direkt aus dem Garten.

Von Bert Endruszeit