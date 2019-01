Borna

Die Sana Klinik in Borna spielt in der ersten Liga. Das jedenfalls bescheinigt die Krankenkasse AOK dem Klinikum, wenn es um Untersuchungen mit Herzkathetern geht. Laut Daten der Krankenkasse AOK liegen die Klinik im Bereich der von ihr erhobenen Qualitätsmerkmale unter den besten 20 Prozent aller untersuchten Kliniken.

„Im Umkreis von 50 Kilometern findet sich kein weiteres Krankenhaus in der Spitzengruppe“, sagt der Kardiologe Dr. Uwe Müller, stellvertretender Chefarzt der Klinik für Innere Medizin in Borna. Wie er erklärt, sei der Herzkatheter ein kleiner Schlauch, der über den Unterarm oder die Leiste ins Blutgefäß geschoben werde. Auf diese Art und Weise ließen sich verstopfte Arterien wieder öffnen.

Herzkatheter-Untersuchung nur ein kleiner Eingriff

Oft wird im Rahmen dieses minimalinvasiven Eingriffs ein Stent, also eine Gefäßstütze eingesetzt, die das Gefäß dauerhaft offen hält. „Der Eingriff ist einer der häufigsten bei herzkranken Menschen“, erklärt Dr. Uwe Halfwassen, Kardiologie und Oberarzt an der Klinik für Innere Medizin in Borna.

Seit mittlerweile 2010 veröffentlicht die AOK im Rahmen des Verfahrens „Qualitätssicherung mit Routinedaten“ Langzeitergebnisse zur stationären Versorgungsqualität. Die entsprechenden Daten werden jährlich aktualisiert. Sachsenweit führen 17 Kliniken die Herzkatheter-Untersuchungen durch, fünf von ihnen hat die AOK eine überdurchschnittlich hohe Qualität bescheinigt, darunter auch die Sana Klinik.

Damit führt das Haus in Borna ihre erfolgreiche Arbeit fort. Bereits im vergangenen Jahr wurden der Klinik Bestnoten in dem Bereich gegeben.

Von Julia Tonne